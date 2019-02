Munderkinger Kindergarten bekommt Fasnetsordner

Mütter haben sich am Donnerstag im Munderkinger Loreley-Kindergarten getroffen, um gemeinsam mit ihren Kindern und unter Anleitung von Kindergartenleiterin Christa Stöhr sowie ihren Erzieherinnen Fasnetshäser zu basteln. „Wir treffen uns jedes Jahr, damit wir mit den Kindern am Glompigen und am Fasnetsmontag in einem lustigen Häs unterwegs sein können“, so Stöhr.

Wie die kleinen Narren aus dem Loreley-Kindergarten auftreten werden, bleibe aber bis dahin ein streng gehütetes Narrengeheimnis, betonte die Kindergartenleiterin. Während der Bastelstunde bekamen die Kinder und Mütter Besuch von der Trommgesellenzunft. Carmen Klein und Waltraud Prill brachten den neu überarbeiteten Narrenordner, mit „geballtem Fachwissen über die Munderkinger Fasnet“, vorbei.

Darin seien Informationen über „d’Wusela ond dr Wuselesbeck“, über den Brunnensprung, den Adel, die Belagerung, eben über „alles, was die Munderkinger Fasnet ausmacht“ zu finden. Mit einem Fasnet-Puzzle oder dem närrischen Gitterrätsel kann die Narretei genauso kennengelernt werden, wie mit dem Narren-Memory oder Ausmal-Bildern der verschiedenen Wuselinger Narrenfiguren. Auch als „Anzieh-Puppen“ sind Wusele, Brunnenspringer Trommgesellen und Rathaushexen im Narrenordner zu finden.

Mit einem lauten „Ja“ antworteten die Kinder auf die Frage, ob man Wusela essen könne. Einige wussten bereits, dass die Brunnenspringer auf dem Brunnenrand den „Hopser und Schleifer“ tanzen und nach ihren Sprüngen ins kalte Wasser „alle Mädla küssen“ dürfen. Ein kleiner Junge betonte, dass die Rathaushexen am Glompigen „dr Rothaus-Maa suchet ond vertreibet“, während ein Mädchen erzählte, dass sie „schoo mol mit em Schäfer“ im Umzug unterwegs gewesen sei. Der modernisierte Narrenordner sei ein „Grundstock der wichtigsten Fakten“, erklärten die beiden Närrinnen. „Weitere Details werden jetzt Jahr für Jahr folgen und in den Ordner wandern.“