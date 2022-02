Munderkinger Kinder lernen das Skifahren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Skiabteilung Munderkingen veranstaltete zum Jahresanfang ihren Skikurs für alle ab 6 Jahren und kurze Zeit später den Bambiniskikurs für Kinder unter 6 Jahren. Wegen Corona mussten dieses Jahr alle Teilnehmer selbst anreisen.

Traditionell ging es wieder ins Skigebiet Jungholz, wo die Teilnehmer ideale Pisten für Anfänger und Fortgeschrittene vorfanden.

Dieses Jahr haben beim Skikurs knapp 40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene teilgenommen. Sie wurden in acht Kursen von 16 Skilehrern und Helfern der vereinseigenen Skischule unterrichtet. An beiden Tagen hat es geschneit und die Schneebedingungen waren sehr gut, was die Anreise allerdings etwas erschwert hat. Allen hat es sehr viel Spaß gemacht und es konnten viele Lernfortschritte erzielt werden.

Zwei Wochen später meisterten auch bei Schneefall 16 Kinder ihre ersten Gleitversuche auf den Skiern. Die Lehrkräfte der Skiabteilung brachten den Kindern mit spielerischen und kindgerechten Tipps und Tricks sowie jeder Menge Spaß das Skifahren bei. Sichtlichen Spaß hatten die Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren, denn schon nach kurzer Zeit waren die ersten Erfolge zu sehen.

Die Skiabteilung dankt allen Teilnehmern, Skilehrern und Helfern für zwei erfolgreiche und unvergessliche Skikurse.

In der laufenden Saison organisiert der Verein je nach Corona-Lage noch weitere Ausfahrten. Mehr Infos und Anmeldung unter www.skiabteilung-munderkingen.de.