Munderkinger Jahrgang 1957 unterwegs in Tettnang

Am Samstag 15. Oktober starteten wir zu unserem Jahrgangsausflug, Ziel war das Hopfengut in Tettnang. Dort wurden wir bereits erwartet, unsere gebuchte Führung konnte starten. Unsere Führerin nahm uns mit auf eine spannende Reise durch die Welt des Hopfens, auch grünes Gold genannt. In der Brauerei werden hochwertige Bierspezialitäten produziert. Drei davon durften wir bei einer Bierverkostung kennenlernen. Ein Film brachte uns die Hopfenernte und Weiterverarbeitung sowie den Vertrieb sehr anschaulich näher. Nach heiterer Runde ging es auf dem rund vier km langen Hopfenpfad mit toller Aussicht entlang der Hopfengärten und Obstanlagen Richtung Ortsmitte nach Tettnang. Nach zwei Stunden Freizeit mit Einkehr führte unser Weg zurück nach Munderkingen. Noch einen schönen Ausklang fand dieser lehrreiche Tag im Gasthaus Rössle in Munderkingen.