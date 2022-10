Munderkinger Jahrgang 1953/54 unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Jahrgang 1953/54 hat am Wochenende vom 22. Oktober ein Jahrgangstreffen mit 27 Personen gehabt. Start war eine Führung der Kirche St. Cosmas und Damian in Unterwachingen mit einer interessanten und fachkundigen Erzählung durch Restaurator Gebhart Kopp über den Kirchenraum und die Zeitabläufe der Geschichte über das beeindruckende Bauwerks. Anschließend ging es mit einer Wanderung und dem Künstler Alois Assfalg zu den Skulpturen entlang des Tobelbach. Hochinteressant die Erklärungen und die Bedeutungen der Kunstwerke. Von dort aus ging es nach Oberwachingen in das Gasthaus Neuhaus zum Kaffee und Vesper.