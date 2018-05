Munderkinger informieren sich über Afrika

Mit einem Pontifikalamt in der Munderkinger Pfarrkirche St. Dionysius hat am Sonntag der sechste Afrikatag der Uganda-Initiative „BuMuLa – Bukoto, Munderkingen, Langol“ begonnen. Gemeinsam mit Pfarrer Thomas Pitour und Pater Peter Paul Ssemakula aus Bukoto zelebrierte Bischof John Baptist Kaggwa aus der ugandischen Diözese Masaka den Gottesdienst.

„Ich bin nach Munderkingen gekommen, um den Menschen hier für ihre große Unterstützung zu danken“, so Kaggwa in seiner auf Deutsch gehaltenen Predigt. Bildung sei eines der dringendsten Themen seines Landes, so der Bischof. Seit 2002 unterstützt die KAB Munderkingen die St.-Jude-Gemeinde im ugandischen Bukoto. Mit Geldern aus Munderkingen wurde ein Schlafsaal für Schüler gebaut, wurden Wassertanks gespendet, um die Wasserversorgung der Schule zu sichern und 173 Patenschaften für Kinder in Uganda übernommen. Auch beim Bau einer Kirche und der Beschaffung von Arbeit seien Menschen seines Landes mit Mikrokrediten, aber auch Bienen-, Schweinezucht- und Brennholz-Projekten aus Munderkingen unterstützt worden, so der Bischof. „Jetzt wollen wir dafür sorgen, dass unsere Schüler nach dem Schulabschluss nicht arbeitslos werden, sondern eine Lebensperspektive bekommen“, erklärten Bischof Kaggwa und Pater Peter Paul am Nachmittag im Gemeindehaus St. Michael.

Weil der Gemeinde Bukoto von der Regierung Ugandas zwei neue Häuser finanziert wurden, sollen dort eine Schreinerei und eine Schneiderei als Ausbildungswerkstätten entstehen. Nach der Primary School, also der Grundschule, sollen die Schüler auf der weiterführenden Secondary School parallel zum Unterricht dort die Möglichkeit bekommen, einen Beruf zu lernen. „Das gibt ihnen die Chance, Geld für ihren späteren Lebensunterhalt zu verdienen“, erklärte Kaggwa. „Mit dem sechsten Afrikatag ist der Startschuss für dieses Ausbildungsprojekt gefallen, für das wir ab jetzt intensiv Spenden sammeln werden“, betonte Ottmar Roth, erster Ansprechpartner der Ugandainitiative BuMuLa am Sonntag. Rund 10 000 Euro, schätzt Roth, werden für den Kauf von Werkzeug und Maschinen nötig sein.

Zahlreiche Gäste kamen zum Mittagessen ins Gemeindehaus und ließen sich Schweinefleisch, zubereitet nach afrikanischer Art, Mandelreis und Kochbananen schmecken. Zur Kaffezeit am Nachmittag sorgte der Lauteracher Chor PiCanto für die musikalische Unterhaltung der Gäste und später waren „Kanzu“, die elegante Kleidung ugandischer Männer, und die Frauenkleider „Komes“ in einer ugandischen Modenschau zu sehen, die der Trossinger Pfarrer Thomas Schmollinger mitgebracht hatte. In seinem Früchtekorb hatte Schmollinger zudem Matoke-Bananen, Zuckerrohr, Maracuja, Mango und „Popo“, so werden Payajas in Uganda genannt, mitgebracht. „Obwohl in Uganda sehr viel Kaffeebohnen geerntet werden, wird dort hauptsächlich der Schwarztee ‚Moguano‘ getrunken“, erfuhren die Gäste von Schmollinger.

„Unsere geplante Ausbildungswerkstatt ist eine Art Pilotprojekt“, erklärte Bischof Kaggwa. „Wenn es erfolgreich ist, besteht die Chance, dass es auch an staatlichen Schulen eingeführt wird. Das würde, dank der Unterstützung aus Munderkingen, sehr vielen jungen Menschen in meinem Land einen Job und damit eine Lebensperspektive bieten.“