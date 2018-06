Munderkinger Grundschüler spielen eigene WM-Endrunde

Die Jungen und Mädchen der Klassen 1c und 3b der Grundschule Munderkingen haben am Mittwoch ihre eigene kleine Endrunde der Fußballweltmeisterschaft nachgespielt. Das Mini-Fußballturnier ist Teil des Patenschaftsprojektes der beiden Klassen. Schon das ganzen Schuljahr über setzen die Erst- und Drittklässler gemeinsame Projekte um.

„Am Anfang des Schuljahres haben die Großen den Kleinen zum Beispiel die Schule gezeigt“, berichtet Katrin Miele, Klassenlehrerin der 1c. Außerdem gab es eine gemeinsame Ostereiersuche, es wurde Kürbissuppe gekocht und Plätzchen gebacken, fügt ihre Kollegin Lena Mohr von der 3b hinzu. Bei den Patenschaften geht es nicht nur darum Freundschaften zu schließen, erklären die Lehrerinnen, sondern die Kinder sollen lernen, für einander einzustehen, sich zu unterstützen.

Die Fußball-WM ist auch in den verschiedensten Fächern in der Grundschule Thema. „Im Heimat- und Sachunterricht haben wir uns mit den Ländern und ihren Flaggen beschäftigt“, erzählt Katrin Miele. Dabei haben die Kinder auch die vier Mannschaften gewählt, als die sie bei ihrer eigenen kleinen Endrunde antreten wollen. „Deutschland war ausgenommen, sonst hätten alle das deutsche Team gewollt“, sagt die Klassenlehrerin. Senegal, Dänemark, Uruguay und Nigeria waren letztlich vertreten. Die Spiele liefen zwei Mal fünf Minuten. In einer Halbzeit standen sich jeweils die Erstklässler der Teams gegenüber, in der zweiten dann die Drittklässler. Für jeden Teilnehmer gab es am Schluss eine Goldmedaille und die Sieger erhielten sogar kleine Pokale.