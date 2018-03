Munderkinger Frauenchor „Somea“sucht dringend weitere Sängerinnen

Der Frauenchor „Somea“ aus Munderkingen sucht dringend weitere Sängerinnen. Dieses Thema hat Chorleiter Christian Vogt bei der Hauptversammlung im Gasthaus Rose angesprochen. Außerdem haben die Sängerinnen auf das anstehende Konzert am 4. Mai in der Ehinger Lindenhalle vorausgeschaut und fleißige Mitglieder geehrt.

„Es ist sehr schade, dass es uns im vergangenen Jahr nicht gelungen ist, neue Sängerinnen zu gewinnen“, sagte Chorleiter Vogt in seinem Bericht. Dadurch habe der Chor Austritte nicht kompensieren können. Umso wichtiger sei jede einzelne der aktiven Sängerinnen. „Wir könne auf keine verzichten“, betonte er.

Mit Hilfe eines Projektchores will der Frauenchor nun versuchen, weitere Frauen für das Singen zu begeistern. Der Chor soll sich beim anstehenden Konzert am 4. Mai im kleinen Saal der Lindenhalle beteiligen. Neben dem Frauenchor werden auch weitere Gastchöre zu hören sein. Der Chorleiter wies die Sängerinnen aber auch darauf hin, im eigenen Umfeld für das Singen zu werben. Der persönliche Kontakt sei bei der Mitgliederwerbung immer noch am erfolgreichsten, ist sich Vogt sicher. Um auch für jüngere Frauen interessanter zu werden, plant Christian Vogt das Repertoire des Frauenchores etwas zu modernisieren und auch englischsprachige Lieder einzustudieren. „Dabei dürfen wir jedoch nicht unsere langjährigen Sängerinnen vergessen, die unser wertvolles Fundament sind“, mahnte Vogt.

Als Zeichen der Wertschätzung sind am Dienstag dann auch verdiente Sängerinnen geehrt worden. Seit zehn Jahren singen Thea Beck und Elisabeth Daratha im Liederkranz Munderkingen. Dafür erhielten sie von der Vereinsvorsitzenden Beate Schartmann eine Urkunde und einen Gutschein. Auch die fleißigsten Probenbesucherinnen sind bei der Hauptversammlung belohnt worden. Bei keiner Probe fehlten Margot Dahlheimer und Christine Weiß. Eine verpasste Claudia Oesterle und zwei Proben konnten Thea Beck, Helga Ertle und Beate Schartmann nicht wahrnehmen. Chorleiter Christian Vogt lobte ausdrücklich die zuverlässigen Probenbesuche der Sängerinnen. So habe sicher der Chor inzwischen einen breiten Liederfundus erarbeitet, mit dem auch kurzfristig ein gutes Bühnenprogramm zusammengestellt werden könne. „Hier sind wirklich große Fortschritte erkennbar“, so Vogt.

In Vertretung von Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner lobte dessen Stellvertreter Waldemar Schalt das ehrenamtliche Engagement des Chores, der sich bei vielen Veranstaltungen in der Stadt einbringe. So beispielsweise beim Brunnenfest oder auch beim Narrentreffen im vergangenen Jahr. Schalt hob das adventliche Konzert des Chores besonders hervor, mit dem die Sängerinnen ihr Publikum wirklich begeistert hätten. Durch die Auftritte, auch über die Grenzen Munderkingens hinaus, repräsentiere der Chor die Stadt in hervorragender Weise.

Die Vereinsvorsitzende Beate Schartmann bedankte sich bei allen Mitgliedern und Unterstützern für die Arbeit im abgelaufenen Vereinsjahr.