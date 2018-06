Munderkinger Flohmarkt muss verlegt werden

Zum ersten Mal in seiner langjährigen Geschichte wird der Munderkinger Flohmarkt der Pferdesportfreunde nicht in der Innenstadt steigen, sondern nach Algershofen verlegt. „Der Grund ist die Sanierung der Altstadt und die damit verbundene Großbaustelle“, sagt Hauptorganisator Günter Vollmer.

Wenn am 20. September wieder bis zu 300 Flohmarkthändler nach Munderkingen kommen, werden sie in diesem Jahr ihre Stände entlang der Straße in Algershofen und auf der Reitanlage der Pferdesportfreunde aufbauen. „Unser Flohmarkt steigt immer am dritten Samstag im September. Daran haben sich Besucher und Händler gewöhnt, deshalb wollten wir nicht von diesem Termin abweichen oder den Flohmarkt gar ausfallen lassen“, so Vollmer.

Bereits jetzt liegen dem Organisationsteam viele Anmeldungen vor. „Der Flohmarkt wird sicher auch in Algershofen ein voller Erfolg“, sagt er. Anstelle der Innenstadt können die Händler ihren „Gruscht und Grempel“ heuer „mitten in der Natur anbieten“, so Vollmer. Das habe den Vorteil, dass die Autos der Händler an fast allen Stellen direkt hinter dem Stand abgestellt werden können. Und auch für die bis zu 10000 Besucher sieht Günter Vollmer einen „Algershofer Vorteil“: „Die können mit wenigen Schritten die Attraktionen des Dorfes erreichen und sich ansehen“. Die Mauritiuskapelle, den neuen Dorfplatz und die warmen Quellen mit ihren Schildkröten nennt Vollmer als Beispiele.

Der diesjährige Munderkinger Flohmarkt der Pferdesportfreunde kann in Algershofen am Samstag, 20. September, von 8 Uhr bis 16.30 Uhr besucht werden. Weitere Auskünfte gibt Hartmut Werner ab 18 Uhr unter der Telefonnummer 07393/2068. (khb)