Munderkinger Feuerwehr probt den Ernstfall

Ein schwieriges Szenario hat Kommandant Joachim Enderle der Munderkinger Feuerwehr für die diesjährige Hauptübung am Samstagnachmittag als Aufgabe gestellt. Beim angenommenen Unfall war ein Auto mit einem Lastwagen kollidiert und beide Fahrer eingeklemmt. Zudem hatte der Laster eine zunächst unbekannte Flüssigkeit geladen, so dass sich Einsatzleiter Christian Knupfer und die ausgerückten rund 35 Feuerwehrleute zu Beginn der Übung dem Unfallort nicht nähern konnten.

„Zuerst muss geklärt sein, ob die Flüssigkeit gefährlich ist“, erklärte Thomas Ibach den mehr als hundert Zuschauern im Hof der Munderkinger „Schulen an der Donauschleife“. Erst als die beiden Wehrmänner im Schutzanzug und mit Atemschutz geklärt hatten, dass die auslaufende Flüssigkeit ungefährlich ist, ließ Knupfer die Einsatzkräfte vorrücken. Nach dem Kommandowagen fuhren das Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20, der Rüstwagen, das Löschfahrzeug LF 20 und der Mannschaftstransportwagen auf dem Schulhof vor. „Die Rettung eines Menschen aus einem Lastwagen ist wesentlich schwieriger, als aus einem Auto“, erklärte Ibach. Und während der eine Trupp das Dach des Autos mit der Rettungsschere abschnitt, baute eine andere Gruppe ein „Gerüst“ neben dem Lastwagen auf, um den Fahrer aus dem Führerhaus zu befreien.

Gerätehaus muss vergrößert werden

Nebenbei erfuhren die Zuschauer, dass die Munderkinger Wehr in diesem Jahr bereits 86 Mal alarmiert wurde, darunter 34 Brände. „Der Munderkinger Feuerwehr-Bedarfsplan sieht vor, dass unser Gerätehaus vergrößert werden muss“, erklärte Thomas Ibach. Außerdem ist die Munderkinger Wehr, die einzige im Alb-Donau-Kreis, für die der Bedarfsplan die Wasserrettung als Ziel vorgibt. „Das liegt an der Donau, am Inselbad und am Kanu-Tourismus“, so Ibach.

„Die Übung hat, trotz der sehr schwierigen Aufgabenstellung hervorragend und zügig geklappt. Ich bin hochzufrieden“, beurteilte Kommandant Joachim Enderle den Ablauf der diesjährigen Hauptübung. „Ich danke der Munderkinger Feuerwehr für diese interessante Übung und ihr großes Engagement das ganze Jahr über“, sagte Bürgermeister Michael Lohner. Die Feuerwehr habe sehr vielfältige Aufgaben mit ständig wachsenden Anforderungen, betonte der Schultes. „Es ist toll, dass wir so engagierte Männer und Frauen haben, die im Ernstfall ganz genau wissen, was sie tun müssen.“ In naher Zukunft werde die Stadt „in die energetische Sanierung des Feuerwehr-Gerätehauses einsteigen und zeitnah mit den Planungen zur Erweiterung beginnen“, betonte Lohner und warb um neue Feuerwehrleute sowie Nachwuchs.

„Frauen und Männer bis 65 Jahre sind bei der Feuerwehr willkommen. Da gibt es für jeden eine Aufgabe. Kinder und Jugendliche können bei den Feuerlöwen oder der Jugendfeuerwehr viel Interessantes hören und lernen.“