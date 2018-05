Munderkinger Ehepaar feiert Diamantene Hochzeit

Ida und Wolfgang Wiedmann haben am Mittwoch in Munderkingen ihre Diamantene Hochzeit gefeiert. Im Namen der Stadt und des Ministerpräsidenten hatte Bürgermeister Michael Lohner das Jubelpaar besucht.

„60 Jahre verheiratet zu sein, das ist schon etwas ganz Besonderes“, sagte Bürgermeister Michael Lohner, der im Namen der Stadt gratulierte, einen Geschenkkorb überreichte und die Glückwunsch-Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann überbrachte. „Wir haben uns beim Fasnetsball 1955 in der Munderkinger Sonne kennengelernt“, erzählte Wolfgang Wiedmann.

Der gelernte Maurer stammt aus Hundersingen, seine Frau Ida ist 1945 aus Mähren geflüchtet und kam über Rosenheim und Oberstadion nach Munderkingen. Hier wurde 1958 im Saal der Sonne, dort wo sich das Paar kennengelernt hatte, die Hochzeit gefeiert. Später zog die Familie in das Haus an der Danzigerstraße, in dem das Jubelpaar heute noch lebt. Nach neun Jahren auf Montage wechselte Wolfgang Wiedmann seinen Arbeitsplatz und arbeitete fortan bis zu seiner Pensionierung bei der Munderkinger Firma Reinschütz.

Seit Ida Wiedmann schwere Operationen hinter sich hat, braucht das Ehepaar Unterstützung und die bekommen die Wiedmanns von der Tochter, die am Munderkinger Höhenblick, also ganz in der Nähe, wohnt. Gefeiert wird die Diamantene Hochzeit erst Anfang Juni. „Gemeinsam mit meinem 90. Geburtstag“, sagt Ida Wiedmann. Dann werden nicht nur die Tochter, die beiden „hiesigen Enkelinnen“, die drei Urenkel und die Ururenkelin mitfeiern, sondern auch die dritte Enkelin, die auf Teneriffa lebt und zum Fest der Großeltern eigens anreist.