Munderkinger Donaurutsch mit Neuerungen

Nach drei Jahren Pause steigt beim diesjährigen Sommerfest der Stadtkapelle Munderkingen wieder der Donaurutsch. Bei der neunten Auflage soll es einige Neuerungen geben, die die Veranstaltung noch attraktiver für Zuschauer machen soll. Das Motto lautet in diesem Jahr „Ab in den Süden“. Am Mittwoch hat die erste Vorbesprechung für die Teilnehmer im Musikerheim stattgefunden.

Für den diesjährigen Donaurutsch hat sich die Stadtkapelle Munderkingen einige Veränderung überlegt. So werden ab 15.30 Uhr zwei Jugendorchester aus der Region im Bürgerpark spielen. „Die Jungmusiker bringen bestimmt Bekannte und Verwandte mit, sodass wir weitere Zuschauer beim Donaurutsch haben“, ist sich Julian Spranz, einer der Vorsitzenden der Stadtkapelle sicher. Außerdem soll die musikalische Umrahmung die Veranstaltung noch attraktiver für die Gäste machen.

Um auch schon die Kinder für den Donaurutsch zu begeistern, wird die Stadtkapelle in diesem Jahr erstmals ein Rennen mit kleinen Holzflößen auf der Donau, ähnlich dem Ehinger Entenrennen, organisieren. Die flachen Holzflöße werden Munderkinger Musiker herstellen. Einen Prototyp hat Spranz am Mittwoch im Musikerheim bereits präsentieren können. Die kleinen Holzboote können die Kinder am Donaurutsch-Samstag bemalen. Diese werden dann mit Namen versehen. Gegen 16 Uhr werden sie von der Brücke in die Donau geworfen. „Die Feuerwehr wird einen Trichter bauen, der die Flöße auffängt, die ersten, die einlaufen, werden prämiert“, so Julian Spranz.

Direkt im Anschluss soll der eigentliche Donaurutsch beginnen. Bei der Veranstaltung im Jahr 2014 seien zwölf Gruppen und Vereine dabei gewesen. Mehr sollten es auch diesmal nicht werden, sagte Julian Spranz, weil die Abfahrt sonst zu lange dauern würde. Er rief aber auch dazu auf, dass sich interessierte Gruppen und Vereine noch bei der Musikkapelle anmelden können.

Bei der ersten Vorbesprechung haben sich die Anwesenden auf das Thema „Ab in den Süden“ geeinigt. „Es ist uns wichtig, dass das Motto den Teilnehmern viele Möglichkeiten zur Gestaltung ihrer Flöße lässt und es sollte unpolitisch sein“, so Julian Spranz. Am Samstagabend nach dem Donaurutsch steigt um 20 Uhr das Konzert der Lederrebellen im Festzelt. Hier werden für die Teilnehmer Plätze reserviert. Außerdem erhalten sie zwei Freigetränke.

Eine Prämierung der Flöße wird es in diesem Jahr nicht geben, weil der Spaß im Vordergrund steht und sich alle Gruppen viel Mühe bei der Gestaltung ihrer Flöße geben. Aber nicht nur auf die Schönheit kommt es bei der Veranstaltung an, sondern auch auf die Sicherheit. Deshalb müssen beispielsweise alle Flöße an allen vier Ecken Metallösen haben, an denen ein Seil befestigt werden kann. Außerdem muss jedes Floß ein 20 Meter langes Sicherheitsseil an Bord haben. „Außerdem müssen Kinder unter 16 Jahren zwingend eine Schwimmweste tragen“, betont Julian Spranz. „Wir müssen uns an die Vorgaben der Feuerwehr halten, wenn einmal etwas beim Donaurutsch passiert, ist er gestorben“, fügt er hinzu.

Die Feuerwehr wird wie in den Vorjahren für die Sicherheit sorgen und auch die Flöße nach dem Zieleinlauf, der erst hinter der Donaubrücke und dem Bürgerpark sein wird, am Ufer befestigen. Bisher wurde sie dabei von der Kanuabteilung des VfL unterstützt, aber die Kanuten wollen diesmal nicht mehr mitmachen. Das Einsetzen und Herausheben der Flöße aus der Donau übernimmt Sebastian Morgenstern mit einem Kran der Firma Stützle und Späth aus Schelklingen. Moderator ist wieder Thomas Traub und die Gruppe Ällerhand kümmert sich um die Bewirtung im Bürgerpark.