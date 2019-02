Munderkinger CDU nominiert ihre Kandidaten

Über ihre Liste zur Wahl des Munderkinger Stadtrats im Mai haben die CDU-Mitglieder der Donaustadt am Dienstagabend abgestimmt. Zu Beginn der Nominierungsversammlung hat Peter Kuhm, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands, über die „vielfältige Arbeit der CDU-Fraktion im Munderkinger Gemeinderat und seinen Gremien“ während der vergangenen fünf Jahre berichtet.

Themen für die nahe Zukunft

Kuhm nannte neue Bauplätze im Feiler, die Umgestaltung der Innenstadt, die neue Friedhofs-Konzeption und die Sanierung des Festplatzes in den Donauanlagen genauso als Beispiele, wie die Sanierung der Algershofer Brücke, den Ausbau des Kindehauses in der Schillerstraße, den Wertstoffhof und den Bau von Parkplätzen am Friedhof und am Obertor.

Mit dem Blick nach vorne sagte Kuhm: „Mit nachhaltigen Maßnahmen wollen wir die Infrastruktur Munderkingens erhalten und ausbauen, den Haushalt konsolidieren und Schulden abbauen, den Schulstandort erhalten, Wohnraum und Bauplätze schaffen sowie die Digitalisierung weiter vorantreiben“. CDU-Ziel sei, die Stadt zum Wohl der Bürger voranzubringen, so der Stadtverbands-Vorsitzende.

Hagel: CDU muss Verantwortung übernehmen

„Dabei sind uns Integration und Inklusion wichtig. „Alle Munderkinger sollen sich hier wohlfühlen und gerne hier wohnen und arbeiten.“ Zur Versammlung war der Landtagsabgeordnete und CDU-Generalsekretär Manuel Hagel gekommen. Um in der Region eine Volkspartei zu bleiben, brauche es Menschen, die in der CDU Verantwortung übernehmen, betonte Hagel und dankte dem Stadtverbands-Vorsitzenden Kuhm sowie seinem Amtsvorgänger Waldemar Schalt für ihr Engagement. „In einer Zeit der Anonymisierung, der Globalisierung und der Digitalisierung“ werde die Christdemokratie dringend gebraucht, so der Generalsekretär, „als gesellschaftliche Klammer, die mit christlichen Menschenbild alles zusammenhält“. Fünfzehn Kandidaten, die um die 18 Sitze im Munderkinger Gemeinderat kandidieren werden, wurden am Dienstag von den Parteimitgliedern nominiert.

Das sind die Kandidaten:

Angeführt wird die CDU-Liste von den amtierenden Stadträten Waldemar Schalt, Heribert Engst, Ernst Fundel, Monika Veser, Walter Mayer, Markus Merkle und Peter Kuhm. Gemeinderätin Rosa Nisch kandidiert wieder für den Teilort Algershofen. Die weiteren nominierten CDU-Kandidaten sind Stefan Bloching, Tobias Frankenhauser, Claudia Handschuh, Marcus Leitte, Claus-Michael Litz, Florian Nisch und Ralf Singer.

„Wir haben jetzt eine gute Liste, aber es gibt bis zum Wahltag noch viel zu tun. Wir wollen im Wahlkampf mit den Bürgern ins Gespräch kommen und Rede und Antwort stehen“, sagte Peter Kuhm. Die Kandidaten sollen „nicht gebückt“ in den Wahlkampf ziehen, „sondern mit der stolzen Gewissheit, dass es sich lohnt, für unsere Heimat und ihre Menschen einzutreten“, betonte Manuel Hagel.