Munderkinger Aktionäre gründen den Narrensender „Fasnets-TV“

Mit einer Überraschung haben Vorstandssprecher Tom Schaible und der Aufsichtsratsvorsitzende Sepp Huber die Aktionäre der „Glompiger Freitig AG“ begrüßt. Vor exakt 30 Jahren sei die närrische Aktiengesellschaft von 57 Mitgliedern gegründet worden und habe sich in den Jahrzehnten zum festen Teil der Wuselinger Fasnet entwickelt, so der AG-Vorsitzende.

Im Jubiläumsjahr könne aber keine flüssige Dividende ausgeschüttet werden, weil die „Glompiger Freitig AG“ für den feierlichen Anlass eigens den kostspieligen Fernsehsender „Fasnets-TV“ gegründet habe. Pünktlich um 10.30 Uhr ging der neue Narrensender am „Glompigen Freitig“ auf Sendung mit einer aktuellen Reportage vom Munderkinger Wochenmarkt. Da befragte Harry „dr Huber Sepp“ Hirsch die „Paula vom Rotskeller“ über „dr Preis vom Gmias“, sprach mit Hennabaura über „d’Marktwurscht“ und rief der Abgeordneten Hilde Mattheis ein närrisches „Narro“ entgegen, das die Politikerin prompt mit „Hoi“ beantwortete. Ein weiterer TV-Bericht befasst sich mit der „echta Monderkenger Markt-Brotwurscht“, die offenbar heute im Städtle nur noch in Pizzaform zu haben ist.

Zwischendurch widmete sich der „schleichende Reporter“ Axel von Schlank der Prominenz und berichtete, dass Schultes Lohner von seinem Thron in die Niederungen der Fasnet hinabgestiegen sei und dass er Loddar Matthäus bei der Geburt seiner nächsten Frau angetroffen habe. Als der Reporter vom Haargel des Generalsekretärs sprach, stimmte die Aktionärskapelle das Lied vom „schwarzen Zigeuner“ an und als der „Algershofer Biber“ zum Thema wurde, sang die ganze Versammlung „Ihr Biberlein kommet“. „An grausiga Bericht“, so die Verantwortlichen von Fasnets-TV, sei beim Einzug „von de mindschde Spieler der MKK“ ins Altenheim entstanden.

Aktionäre verleihen Preise

Großen Applaus ernteten die närrischen Fernsehmacher für ihr Live-Interview mit Donald Trump, der sich zu seiner „Monderkenger Vergangenheit“ bekannte und behauptete, „mit dem Neger-Karle“ hier schon auf der Fasnet gewesen zu sein. Kaum hatten die beiden Gastprofessoren Uli und Flo ihre Vorlesung über den „Hexit“, also den Ausbruch gestresster Männer aus dem Ehealltag, beendet, wurden „jede Menge Mischda us dr Region“ vorgestellt. So hatten die Reporter eine Dino-Miste und eine mobile Miste genauso entdeckt wie eine Berliner Miste samt Mauer, eine Skater-Miste, eine Nobel-Miste aus Teakholz und die Unterwachinger Rathaus-Miste, „auf der der einstige Kubikschultes thront“. Und die gewann schließlich den „Mischde-Jubiläums-Ehrenpreis“ der „Glompiger Freitig AG“. Das haben die Aktionäre während der närrischen Versammlung einstimmig beschlossen.