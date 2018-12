Munderkingens Stadtkasse ist leer

Das Munderkinger Stadtklässle ist klamm. Entsprechende Zahlen hat Markus Mussotter, Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft, bei der Einbringung des Haushalts während der Gemeinderatssitzung vorgestellt. Gesetzeskonform ist der Munderkinger Haushalt in der aktuellen Form nicht, weil eine negative Netto-Investitionsrate nicht zulässig ist.

Ein Minus in Höhe von 58 000 Euro weist der Munderkinger Haushaltsplan für das Jahr 2019 nach aktuellem Stand bei der Netto-Investitionsrate, also dem freien Finanzspielraum, auf. Das bedeutet, die Stadt müsste, bleiben die Zahlen wie vorgesehen, Schulden aufnehmen, um Schulden zu tilgen. Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt wird laut der Planzahlen bei 185 000 Euro liegen. Das ist deutlich weniger als noch im aktuellen Haushaltsjahr. Hier lag die Zuführung bei rund 1,2 Millionen Euro. Davon muss Munderkingen 243 000 Euro Schulden zurückzahlen, was das Minus von 58 000 Euro ergibt.

Keine neuen Schulden geplant

Um das kommende Haushaltsjahr doch noch positiver abzuschließen, appellierte Markus Mussotter am Donnerstag, die laufenden Kosten genau im Auge zu behalten. Denn weitere Schulden will die Stadt keine machen. Zum Ende des Jahres wird Munderkingens Schuldenstand ohne die Eigenbetriebe Wasser und Abwasser bei maximal 4,8 Millionen Euro liegen, was bei 5271 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 917 Euro entspricht. Muss kein weiteres Darlehen aufgenommen werden und wird ordentlich getilgt, liegt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2019 bei rund 4,6 Millionen. Somit würde die Pro-Kopf-Verschuldung auf 871 Euro sinken. „Unsere Maßgabe ist es auch, die Gebühren für Wasser und Abwasser stabil zu halten“, erklärte der Finanzfachmann.

Der Ausgleich des Haushaltes soll über die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und über eine Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen erfolgen. 264 000 Euro sollen hier entnommen werden. „Das ist nur möglich, weil die Haushaltsjahre 2017 und 2018 so gut gelaufen sind, dann sind unsere Rücklagen allerdings aufgebraucht“, so Markus Mussotter.

Generell sinkt Munderkingens Haushaltsvolumen um rund 2,3 Millionen Euro. Während der Verwaltungshaushalt, also der laufende Betrieb, leicht um 244 000 Euro steigt, fehlen im Vermögenshaushalt, also im investiven Bereich, rund 2,6 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Einer der größten Posten im Verwaltungshaushalt sind mit rund drei Millionen die Personalkosten, die entsprechend der Tariferhöhungen deutlich steigen.

Größte Investition Kernstadtsanierung

Größter Posten im Investitionsprogramm bleibt die Fortführung der Sanierung der Kernstadt. Im aktuellen Haushalt sind dafür bereits 513 000 Euro eingeplant. Im kommenden Jahr sind weitere 230 000 Euro vorgesehen und auch im Jahr 2020 werden für die Kernstadtsanierung nochmal 237 000 Euro fällig. Komplett schlägt die Umgestaltung der Kernstadt mit rund 1,2 Millionen Euro zu Buche. Die Stadt erhält hierfür aber einen festen Zuschuss in Höhe von 187 500 Euro.

Auch in die Ausstattung der Feuerwehr soll im kommenden Jahr investiert werden. So sind für die Umstellung auf Digitalfunk 80 000 Euro vorgesehen. Mit 85 000 Euro taucht auch der neue Mannschaftstransportwagen im Haushaltsplan 2019 auf. „Den habe ich zur Entlastung des aktuellen Haushalts auf das kommenden Jahr geschoben“, erklärte Markus Mussotter. Denn der Hangrutsch beim Schützenhaus hatte die Stadtkasse in diesem Jahr zusätzlich mit rund 293 000 Euro belastet. Im kommenden Jahr soll für die Maßnahme ein Ausgleichstockantrag in Höhe von 200 000 Euro gestellt werden.

Die Ratsmitglieder sollen den Haushaltsplan nun bis zur Dezembersitzung studieren, in der er beraten wird. Der endgültige Beschluss ist für Januar 2019 geplant.