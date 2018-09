Munderkingens Geschäfte öffnen am Sonntag

Der Munderkinger Handel- und Gewerbeverein (HGV) lädt am Sonntag, 23. September, wieder zum Bauern- und Handwerkermarkt in der Altstadt und gleichzeitig zum verkaufsoffenen Sonntag in den Innenstadtgeschäften ein.

„Wie immer werden viele unserer Mitgliedsbetriebe Verkaufsstände vor ihren Ladentüren aufbauen und die unterschiedlichsten Aktionen für die Besucher vorbereiten“, sagt Paul Gröber, Vize-Vorsitzender des HGV. So wird das Schuhhaus Müller an einem Verkaufsstand vor der Ladentür seine Herbstkollektion vorstellen und das Weinhaus Edel wird gemeinsam mit der Metzgerei Sax Häppchen und gute Tröpfchen anbieten. Die Schreinerei Gobs lädt zum Tag der offenen Tür in ihre Betriebsräume in der Schillerstraße ein. Leckere Waffeln auf dem Holzofen

Stände in Markt- und Martinstraße

Bereits zum neunten Mal verbindet der Munderkinger Handel- und Gewerbeverein seinen verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr mit einem Bauern- und Handwerkermarkt. An mehr als 40 Ständen wird am Sonntag wieder alles zu finden sein, was einen bunten Bauernmarkt ausmacht. Die Verkaufsstände werden in der Marktstraße und in der Martinsstraße aufgebaut sein. Dort reicht das Angebot von Gemüse und Obst über Honig und Marmelade bis zu Kräutern, Gewürzen, Brot, Wurst oder Fleisch. Türkränze, bemalte Kiesel, Naturseifen und Holzdekorationen werden an den Ständen genauso zu finden sein, wie dekorative Betonschalen, Keramiken, Handarbeiten oder Filzwaren. „Und sicher wird es an vielen Ständen wieder die verschiedensten Leckereien zu probieren geben“, so der HGV-Vize.

Waffeln aus dem Holzhofen

Im eigens aufgebauten Zelt wird das Team aus dem Berghofstüble in Obermarchtal die Marktbesucher mit Maultaschen, Rollbraten und anderen Leckereien versorgen. Die obligatorische Marktwurst und auch Fruchtspiese gibt es am Stand vom Café Knebel. Beim Munderkinger Obstbauverein wird es wieder frisch gepressten Apfelsaft geben. „Und vielleicht wird hier wieder die Original-Äpfel-Klaub-Maschine im Ernteeinsatz vorgeführt“, sagt Gröber. Auch die Gruppe „Falch-Bertsche“ wird mit ihrem historischen Waffel-Holzofen vor Ort sein. „Da wird beim Waffeln backen sicher wieder jede Menge Lokalkolorit versprüht“, so Gröber. Die Kirchengemeinde bietet Krautschupfnudeln an, bei der Trommgesellenzunft geht’s um Hopfen und Tiere, auch der DRK-Ortsverein wird vor Ort sein und der Liederkranz wird Zwiebelkuchen und Forellen im Angebot haben.

„Wie in den Vorjahren sollen der verkaufsoffene Sonntag sowie der Bauern- und Handwerkermarkt den Besuchern die Gelegenheit bieten, in aller Ruhe und ohne Stress entlang der Marktstände und durch die Läden der Innenstadt zu bummeln, sich vom Angebot und der Qualität in den Munderkinger Geschäften zu überzeugen, sich ohne Hektik zu informieren und beraten zu lassen, das eine oder anderer Kaufangebot anzunehmen und dabei Spaß zu haben. Und natürlich wird der verkaufsoffene Sonntag mit dem Bauern- und Handwerkermarkt auch die Möglichkeit bieten, viele Bekannte zu treffen und ein nettes Schwätzle zu halten“, sagt Paul Gröber.