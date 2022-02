Munderkingens Fasnetsdetektive ermitteln wieder

Im Januar 2021 haben sich Munderkingens Zunftmeister Ralf Lindner und seine Stellvertreterin Carmen Klein coronabedingt in das Ermittler-Duo „Schorle und Benkes“ verwandelt, um „de Leit“ zu erklären, „wia mer huir an dr Fasnet duat“. „Das war in der Not einfach eine Idee von mir, trotz Corona, einen Weg zu finden, Fasnet für die Munderkinger zu machen und ein Lächeln in die Gesichter zu zaubern“, erinnert sich Carmen „Schorle“ Klein. „Wir waren um jede Möglichkeit froh, mit der man ein wenig Fasnet machen konnte“, ergänzt Ralf „Benkes“ Lindner.

„Brofi-Detektive“

Schnell waren die beiden „Brofi-Detektive“ in Wuselingen gefragt, um mit ihren „Ermittlungen aller Art“ herauszufinden, was im närrischen Städtle passiert. „Weil älle dahoim sand, kriagt des jo gar koiner mit“, war den beiden Spürnasen im vergangenen Jahr Grund genug, um im närrischen Munderkingen dem einen oder anderen Narrengeheimnis auf die Spur zu kommen.

So konnte das Munderkinger Narrenvolk miterleben, wie „Schorle und Benkes“ im vergangenen Jahr unterwegs waren, um „Spanner im Zunfthaus“ zu entlarven, die verhinderten Brunnenspringer beim Brunnenputzen zu beobachtet und eine der originellen Gruppen beim frühzeitigen Basteln ihrer Gromet für die Fasnet 2022 zu besuchen.

Damals habe ja keiner damit gerechnet, dass der beliebte Fasnetssonntag-Umzug auch heuer ausfallen müsse und die Gromet wieder nicht verteilt werden können, sagen „Schorle und Benkes“ und betonen, dass sie „aus Coronagründen“ ihr „Büro für Brofi-Ermittlungen aller Art“ auch zu der diesjährigen Fasnet wieder öffnen mussten.

Digitale Formate werden einfacher

Heuer sei „deutlich mehr als im letzten Jahr, wo ja gar nichts ging“, möglich, sagt Ralf Lindner. „Aktuell kann man sich zumindest in kleinen Gruppen treffen. Dadurch werden natürlich auch digitale Formate einfacher, weil sich mehr Personen treffen dürfen. Das erleichtert zum einen die Aufzeichnung, aber natürlich auch den Konsum der digitalen Angebote. Es ist doch ein erheblicher Unterschied, ob ich mir ein digitales Format alleine anschaue oder – natürlich im Rahmen der Regeln – mit Freunden und Bekannten.“

Plötzlich verwandelt

So trafen sich die beiden närrischen Detektive im „bekannt schrägen Brofi-Outfit“ und mit ihrem „Kamerateam“ bereits kurz nach Dreikönig und „entdeckten“, dass vor ihrem Büro, also am Zunfthaus, noch der Christbaum steht. Der „alten Tradition des Christbaumlobens“ folgend, stießen Schorle und Benkes mit einem Schnäpsle „auf den scheena Christbaum“ an und „schwuppdiwupp“ verwandelte der sich in ein Narrenbäumchen.

Mit einem Schnäpsle lässt sich sicher auch die „normale Fasnet vor Ort und uff dr Stroß“ herbeiwünschen, vermuteten die beiden Detektive, tranken „auf eiser Fasnet“ und es passierte nichts. „A bissle enttäuscht“ gingen Schorle und Benkes in ihr Büro, um „während der digitalen Fasnet 2022 weiter in Wuselingen zu ermitteln“.

Als ersten Auftrag machten sich die Ermittler auf die Suche nach närrischem Gefieder, also nach Schnapsdrosseln, Schluckspechten und Zapfhähnen. In der Stadt fanden sie nur die verwaisten Plätze, an denen sich im Sommer die Schluckspechte noch trafen und entdeckten völlig ausgetrocknete Zapfhähne. „Wenn’s scho nix zum Trinka gibt“, fanden die Ermittler, dass Wuseles-Torte, Brunnenspringer-Pralinen genauso für die Fasnet dahoim geeignet sind wie „Wuschtsalat ond Mauldäscha“.

Fall in der Mühlgasse

Ihren jüngsten Fall hatten Schorle und Benkes in der Mühlgasse zu lösen. Von dort wurden „an haufa Viehdransporter“ gemeldet und aus dem Narrenstüble waren „Bock mäh“-Rufe zu hören. Trotz versuchter Bockleiter konnten die Ermittler aber „in diesem bockigen Tohuwabohu“ nicht herausfinden, „wo und vor allem auf welcher Seite die Bockmilch beim Bock rauskommt“. Diese Frage will das Ermittler-Duo beim „digital betreuten Trinken“ am kommenden Freitag den Gästen aus der Bockzunft in Stetten am kalten Markt, die Bockmilch, ein dort beliebtes Narrengetränk, mit nach Munderkingen bringen werden, stellen.

„Ein digitales Format kann eine Fasnetsveranstaltung, die vom menschlichen Miteinander und der Begegnung lebt, nicht ersetzen. Sie kann nur die Zeit überbrücken bis unsere Fasnet in gewohnter Form wieder möglich ist. Darauf hoffen aktuell nicht nur wir Narren“, sagt Ralf Lindner.

Ermittlungen außerhalb

Auf die Frage, wo „Schorle und Benkes“ bis zum Aschermittwoch noch überall ermitteln werden, wollen die Ermittler zunächst nichts verraten. Dann gibt Carmen Klein aber doch Preis, dass die „närrischen Brofis“ bald „außerhalb vom Städtle, in der großen, weiten Welt“ unterwegs sein werden. „Weil auch woanders unser Spürsinn und unser detektivisches Denken gefragt ist“, betonen die Ermittler. „Wer braucht schon FBI oder CIA, wenn es Schorle und Benkes gibt. Und die allerletzten Geheimnisse werden erst beim Zunftball gelüftet“.