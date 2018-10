Munderkingen will bienenfreundlicher werden

Einen Grünanlagenpflegeplan für das Munderkinger Stadtgebiet haben Bürgermeister Michael Lohner und Bauhofleiter Kurt Fues am Donnerstag im Gemeinderat vorgestellt. Um den Bauhof künftig bei der Grünpflege zu entlasten und ökologisch wertvolle Flächen zu schaffen, sollen in der Stadt künftig sogenannte Blühoasen entstehen, die heimischen Insekten Nahrung bieten.

Rund 21 Hektar Grünflächen und etwa acht Hektar Hecken pflegt der Munderkinger Bauhof aktuell mit unterschiedlich hohem Aufwand. „Knapp 20 Prozent der Arbeitsstunden der Mitarbeiter entfallen deshalb auf die Grünpflege“, betonte Bürgermeister Michael Lohner. Das solle künftig optimiert werden. Zum einen ist vorgesehen, zu prüfen, welche Flächen wie oft gemäht oder gemulcht werden müssen. Zum anderen soll die Pflege bestimmter Flächen an Dritte vergeben werden. Hier kann sich das Stadtoberhaupt auch die Einbindung der Bürger vorstellen. Zudem könnten auch weitere Flächen bestimmt werden, die mit Schafen beweidet werden könnten, wie es bereits bei den Überlaufbecken geschehe.

Bevölkerung mitnehmen

Außerdem sollen in der Stadt nach dem Vorbild von Bad Saulgau Blühwiesen entstehen. „Diese sind nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch ökonomisch sinnvoll, weil sie seltener gemäht werden müssen“, erklärte Lohner im Gemeinderat. Bei der Umsetzung des Projektes soll die Bevölkerung mitgenommen werden. Die Menschen müssten dafür sensibilisiert werden, dass solche Wiesen nicht das ganze Jahr über hübsch bunt blühen, sondern eine Zeit lang braun und dürr dastehen und trotzdem nicht gemäht werden können, so Lohner.

Ratsmitglied Bernd Schumann begrüßte, dass die Stadt dem Antrag eines Grünanlagenpflegeplans nachgekommen ist. „So haben wir im Gremium jetzt Klarheit“, sagte er. Schließlich müsse der Rat immer wieder auch über die Notwendigkeit von Neuanschaffungen für den Bauhof beraten. So wie es bei der Beschaffung eines Abflammgerätes zur Unkrautbekämpfung jüngst der Fall war. „Ich begrüße die Bemühungen um einen Paradigmenwechsel durch die Verwaltung“, sagte das Fraktionsmitglied der Grünen zu den geplanten Blühwiesen.

Nicht auf Blumen warten

Dem stimmte auch Fraktionskollegin Brigitte Schmid zu. „Es ist absolut wichtig, mit dem Mulchen aufzuhören“, betonte sie. Auf diesen Flächen wachse durch den hohen Stickstoffeintrag keine Blume mehr. Sie erklärte aber auch, dass die Verwaltung nicht darauf warten könne, dass sich in bisher gemulchten Flächen irgendwann wieder Blumen ansiedeln. Da müsse aktiv nachgeholfen werden – mit Bodenaustausch und Saatmischungen. Das sei zwar einmal richtig viel Arbeit, aber später sei die Pflege der Flächen weniger aufwendig. „Sonst ist es für unsere Insekten zu spät“, so Brigitte Schmid. Beide Ratsmitglieder wollen sich in einer Arbeitsgruppe zu dem Thema engagieren und begrüßten auch, dass Experten aus der „Stadt der Biodiversität Bad Saulgau“ zu Rat gezogen werden sollen.

Egon Fiderer von den Grünen lobte ebenfalls die Entscheidung für den ökologisch nachhaltigen Weg, betonte aber auch, dass bei der Umsetzung nichts überstürzt, sondern sorgfältig geplant werden soll.