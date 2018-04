In der Fußball-Kreisliga A I haben sich am Mittwochabend der VfL Munderkingen und der SV Ringingen (blaue Trikots) mit 1:1-Unentschieden getrennt. Während die Munderkinger, die mit vier A-Jugendlichen spielten, in der ersten Halbzeit den Ton angaben, war Ringingen in der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft. Das 0:1 für die Ringinger erzielte Florian Stöferle (37.), den Ausgleich markierte Daniel Dorn (56.). Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden.