Munderkingen startet in die Fasnet

Traditionell eine Woche vor den übrigen Narrennestern startet Munderkingen bereits am heutigen Donnerstag in die Hausfasnet. Bevor am Abend die Fasnet ausgegraben und der Trommmeister befreit wird, heißt es am Nachmittag bei der Originellen Straßenfasnet „Munderkingen hebt ab“.

Bereits am frühen Morgen geht es für die Hästräger der Trommgesellenzunft los. Um sich für den anstehenden Eröffnungstag der Hausfasnet zu stärken, treffen sich die Munderkinger traditionell zum Narrenfrühstück im Seniorenzentrum St. Anna. Anschließend geht es von dort in die drei Kindergärten der Stadt und das Schulzentrum, um die Kinder und Jugendlichen für die anstehende Straßenfasnet zu befreien.

Ab 14 Uhr beginnt dann das bunte Treiben in der Innenstadt mit dem Umzug der Originellen Gruppen. „Munderkingen hebt ab“ lautet diesmal das Motto, das die Fasnetsgesellschaft Glompiger Doschdig ausgegeben hat. Aber nicht nur das Motto ist neu, sondern auch der Umzugsweg. Erstmals wird der Umzugsweg entlang der Marktstraße über die Webergasse in den Alten Schulhof führen. Der Umzugsweg sei bisher von der Rose bis zum Marktbrunnen immer ziemlich kurz gewesen, erklärt Uli Spranz von der Fasnetsgesellschaft. „Wir Aktive machen uns jedes Jahr viel Arbeit für den Glompigen, dem wird ein längerer Umzugsweg doch viel besser gerecht“, fügt Spranz hinzu. Im Alten Schulhof könnten dann auch die Kindergartenkinder geordneter an ihre Eltern übergeben werden, sagt er. Das sei auch mit den Kindergärten so besprochen.

Wie die Schüler der Grundschule beteiligen sich auch wieder die Kinder der Kindergärten am originellen Umzug. Sie alle haben sich individuelle Kostüme überlegt, diese selbst gebastelt und eigene Fasnetsrufe einstudiert. Wenn das Wetter am Donnerstag mitmacht, wird es nach dem Umzug eine Bewirtung auf dem Marktplatz geben. „Die übernimmt das Jugendhaus“, kündigt Uli Spranz an.

Am Abend geht es dann mit dem eigentlichen Ausgraben weiter. Die Hästräger und die Stadtkapelle treffen sich dafür am Gasthaus Sonne und ziehen dann zum Rathaus. Hier werden die Rathaushexen ab 18.30 Uhr Bürgermeister Michael Lohner aus seiner Amtsstube entführen. Denn nachdem die Brunnenspringer den Trommmeister befreit haben, muss der Schultes den Rathausschlüssel an den Munderkinger Narrenchef übergeben.

Es schließt sich das Maschgra Gau in den Straßen, Lokalen und dem Narrenstüble an. Die Halle bleibt auch in diesem Jahr geschlossen, dafür findet im Eventroom in der Bahnhofstraße eine Fasnetsparty statt.

Für die Originelle Straßenfasnet am Nachmittag und das Ausgraben am Abend wird die Munderkinger Kernstadt für den Verkehr gesperrt werden. „Am Nachmittag ist der Bereich zwischen der Rose und dem ehemaligen Gasthaus Löwen gesperrt“, sagt Florian Stöhr von der Stadtverwaltung. Dann kann auch nicht in der Tiefgarage geparkt werden. Am Abend ist dann vom Jugendhaus bis zum Obertorplatz und zur Schillerstraße gesperrt, erklärt Stöhr.

Damit die Fasnetsfreunde nach dem Fest heil nachhause kommen, hat die Trommgesellenzunft wieder Shuttelbusse eingerichtet. Die Linie „Stadt“ fährt wegen der Sperrzeitverkürzung auf 4 Uhr um Mitternacht und um 1.45 Uhr am Bahnhof ab und die Linie in die VG-Gemeinden fährt dort um 0.30 Uhr, um 2.15 Uhr und um 3.30 Uhr ab.