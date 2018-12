Munderkingen soll sparen.

Läuft alles wie geplant, weist der Haushalt der Stadt Munderkingen im kommenden Jahr ein Minus von rund 60 000 Euro auf. Das hatte Finanzfachmann Markus Mussotter jüngst bei der Einbringung des Haushaltsplanes angekündigt. Jetzt haben sich die drei Fraktionen des Gremiums darüber beraten, wo die Stadt sparen könne.

Traditionellen haben sich die Grünen und die Freien Wähler gemeinsam an den Beratungstisch gesetzt. VG-Geschäftsführer Markus Mussotter hat ihnen bei diesem Treffen die offenen Fragen zum Zahlenwerk erläutert. „Der Verwaltungshaushalt wirft nichts mehr für den Vermögenshaushalt ab, das liegt daran, dass wir bei den Personalausgaben nicht mehr so vorsichtig sind, wie früher“, sagte Grünen-Fraktionschefin Brigitte Schmid. Dort wünscht sich die Fraktion Einsparungen. Ihr ist aber auch klar, dass beispielsweise im Kindergarten wenig Spielraum für Kürzungen sei.

Nirgends überbesetzt

Wolfgang Pilger, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, betonte, dass seine Fraktion das ähnlich wie die Grünen sehe. „Wir haben in der Verwaltung, im Bauhof oder den Kindergärten nicht zu viel Personal, trotzdem müssen wir bei den laufenden Kosten irgendwo sparen.“ Nirgends sei man personell überbesetzt, bestätigte Bürgermeister Michael Lohner. Gerade bei Krankheitsfällen sei deutlich zu spüren, dass man beim Personal an der Untergrenze rangiere.

Die CDU-Fraktion hat sich allein und auch ohne Finanzfachmann Mussotter beraten. „Wir wollten Unklarheiten hier im Plenum klären“, so die Vorsitzende Monika Veser. Bei den Investitionen sei die Stadt immer vorsichtig, alles, was umgesetzt werde, sei auch notwendig. Auch außerplanmäßige Investitionen wie nach dem Hangrutsch könnten doch immer noch irgendwie finanziert werden. „Unsere Aufgabe ist es jetzt aber, 60 000 Euro im Haushalt einzusparen“, betonte Veser. Klar sei für die Fraktion aber, dass hierfür keine Investitionen gestrichen werden sollten. „Wir erhoffen uns von der Verwaltung, Vorschläge, wo gespart werden könnte“, so die Fraktionschefin. Aktuell laufe bei der Stadt eine entsprechende Erhebung, erklärte Bürgermeister Lohner. Diese soll zeigen, welche Aufgaben die Stadt zu bewältigen habe, welches Personal dafür notwendig sei und was das kostet.

Fraktionsmitglied Peter Kuhm hatte sich die Zahlen im Verwaltungshaushalt genauer angeschaut, um mögliches Einsparpotential zu entschlüsseln. Der Kaufmann betonte aber auch gleich zu Beginn, dass es schwierig sei, beim Personal zu sparen, weil dann eben auch die Arbeitskraft fehle.

Überrascht war Kuhm, dass die Kosten für die Park- und Grünanlagenpflege beim Bauhof im Vergleich zum Vorjahr um 68 000 Euro steigen sollen. 180 000 Euro sind hier eingeplant. Markus Mussotter erklärte, dass der Haushaltsplan lediglich Planzahlen enthalte. „Die voraussichtlichen Kosten, die im Bauhof anfallen, müssen irgendwo untergebracht werden“, so der VG-Chef. Es sei aber schwierig genau vorherzusehen, ob die Arbeiter vermehrt im Winterdienst oder in der Grünpflege eingesetzt werden. „Das zeigt sich erst beim Jahresabschluss“, betont Mussotter.

Kindergartenbeiträge erhöhen

Auch den Abmangel, der bei der Kinderbetreuung in den drei Kindergärten der Stadt jährlich aufläuft, kritisierte Kuhm. Dieser steigt im kommenden Jahr von 842 000 Euro auf rund 1,1 Millionen Euro. Kuhm regte an, darüber zu diskutieren, ob die Kindergartenbeiträge nicht entsprechend angehoben werden sollten, um das Defizit zu verringern. Empfohlen werde ein Kostendeckungsgrat von mindestens 15 Prozent, Munderkingen erreiche nur etwa 13 Prozent.

Diese Anregung überraschte Ratskollege Wolfgang Pilger. „Bei den Beratungen zu den Beiträgen waren wir uns immer einig, dass die Kosten für die Familien möglichst gering sein sollen.“ Wir waren immer alle stolz auf unser Munderkinger Modell als Aushängeschild für eine familienfreundliche Stadt. „Es war immer allen klar, dass wir so keine Kostendeckung erreichen.“