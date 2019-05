Munderkingen muss in die Relegation

Die Turnerinnen des VfL Munderkingen müssen in der Relegation im Herbst um den Verbleib in der Bezirksliga kämpfen. Trotz einer erneuten Leistungssteigerung blieb die Riege Schlusslicht.

Die KSG Gerlingen war Ausrichter des dritten und letzten Wettkampftags der Bezirksliga 2 des Schwäbischen Turnerbundes im Kunstturnen weiblich. Auch an diesem Wettkampftag ging der Aufwärtstrend für die Munderkinger Turnerinnen weiter, doch trotz verbesserter Leistungen und stabilerer Übungen gelang es nicht, die rote Laterne abzugeben. Besonders das Fehlen der verletzten Hannah Figel war für die Turnerinnen Lisa Biegert, Johanna Kreutle, Liana Lehmann, Melanie Merk und Katharina Rose nicht zu kompensieren.

Mit einer erneut deutlich verbesserten Gesamtpunktzahl von 149,05 Punkten (erster Wettkampf 133,05 Punkte, zweiter Wettkampf 141,90 Punkte) lag die Riege aus Munderkingen nur noch 0,25 Punkte hinter dem sechstplatzierten KSG Gerlingen (149,30 Punkte). Auch mit der fünftplatzierten Mannschaft des TV Wetzgau II (152,65) war man nun auf Augenhöhe. Speziell die jüngste Munderkinger Turnerin Liana Lehmann überzeugte am Startgerät Boden mit guten 10,20 Punkten. Am Sprung erhielt Melanie Merk bei ihrem ersten Einsatz dieses Jahr 9,95 Punkte für ihren gelungenen Überschlag.

Schwachpunkte ausgemerzt

Die großen Schwachpunkte an den ersten beiden Wettkampftagen am Stufenbarren und Schwebebalken waren nun auch ausgemerzt. Johanna Kreutle präsentierte erneut am Stufenbarren eine der besten Übungen (drittbeste Wertung mit 9,20 Punkten). Am Schwebebalken trugen Lisa Biegert mit 9,30 Punkten, Katharina Rose mit 9,20 Punkten und besonders wieder Liana Lehmann mit 10,00 Punkten. zum guten Ergebnis bei. Gesamterster wurde der TuS Metzingen II vor dem MTV Ludwigsburg II. Somit müssen die Munderkinger Turnerinnen im Herbst im Relegationswettkampf erneut an die Geräte und dann zeigen, ob sie in die Bezirksliga des Schwäbischen Turnerbundes (STB) gehören. Dieser Wettkampf wird möglicherweise am 16./17. November in Munderkingen ausgetragen.