Munderkingen kauft Salzhalle vom Kreis

Auch wenn große Projekte wie die Umgestaltung von Martin- und die Donaustraße aktuell ruhen, tut sich in Munderkingen viel. Was, das hat Bürgermeister Michael Lohner bei einer Tour durch die Donaustadt gezeigt.

Am auffälligsten sind wohl die Baustellen, die es derzeit in der Stadt gibt. So entstehen im Interkommunalen Gewerbegebiet aktuell gleich drei Neubauten. Susann Marion Hahl und Tierärztin Sigun Halfmann bauen hier ihre neue größere Hundefutter-Manufaktur. Das Lackierzentrum Engst errichtet eine hochmoderne Autolackiererei und Jürgen Härle aus Untermarchtal baut in Munderkingen im Gewerbegebiet ein neues Bürohaus für die Firma CSW. Zudem seien noch weitere Flächen verkauft. Hier hofft Lohner auf baldige Bauaktivitäten. „Als ich 1999 angefangen habe, lag auf dem IGM eine enorme Schuldenlast. Heute übersteigen Grund- und Gewerbesteuer Zins und Tilgung“, erklärt der Bürgermeister. Wichtig sei die heterogene Firmenstruktur im Gewerbegebiet. „So sind wir nicht abhängig von bestimmten Zyklen“, so der Schultes.

Bauarbeiten erwartet Bürgermeister Michael Lohner in näherer Zukunft auch im Haus Eglinger und der ehemaligen Obdachlosenunterkunft am Brunnenberg. Beide Gebäude sind an die Schweizer BG Business Group veräußert und sollen von Grund auf saniert und umgebaut werden. Der Investor könnte auch eine Option für das historische Gasthaus Löwen sein, wenn es finanziell darstellbar ist. „Die Ergebnisse der restauratorischen Untersuchung werden am Donnerstag im Gemeinderat vorgestellt“, kündigt Lohner an. Die Ergebnisse des statischen Gutachtens folgen in einer der nächsten Sitzungen. „Ich bin immer wieder in Gesprächen mit Investoren, aber das wird eine Mammutaufgabe, schließlich klafft hier eine enorme finanzielle Lücke“, sagt der Bürgermeister. Eine siebenstellige Summe fehle.

Auch ein weiteres Projekt wird in der kommenden Woche Thema im Gemeinderat sein. „Da behandeln wir das Baugesuch zum Modehaus Braun“, sagt Lohner. Hier werden die Wohnungen umgestaltet. Außerdem soll auch die bisherige Ladenfläche zu Wohnen umgenutzt werden.

Gebaut wird derzeit auch im Baugebiet Feiler. Hier erschließt die Stadt 22 Bauplätze. „Die Arbeiten liegen im Zeitplan“, so der Bürgermeister. Bis Ende Oktober oder Anfang November, je nach Witterung, soll die Erschließung abgeschlossen sein. Einige Plätze seien schon jetzt reserviert. Erste Notartermine würden in den kommenden Wochen folgen.

In der Neudorfer Straße kurz vor dem Ortsausgang lässt die Stadt momentan einen Fußweg anlegen. Rund 15 000 Euro werden hier investiert, um die Straße für Fußgänger sicherer zu machen. „Die Autos fahren hier schon sehr zügig“, so Lohner. Weil die Fläche für den Weg zur Verfügung stand, wird mit Unterstützung des Bauhofs und einer Fachfirma der Fußweg angelegt, der bist Ende September komplett fertig sein soll.

Auch an der Emerkinger Straße investiert die Stadt. Hier nutzt sie ihr Vorkaufsrecht für die Salzlagerhalle des Landkreises. „Der Kreis will die Immobilie veräußern, derzeit bin ich mitten in den Preisverhandlungen“, so der Bürgermeister. Die Halle soll vom benachbarten Bauhof mit genutzt werden. Außerdem biete sich so der Stadt die Option, den Bauhof zu erweitern, falls nötig.

Auch einige Anregungen vom Rollitreff seien bereits umgesetzt. So ist in der Tiefgarage am Untertorplatz der Behindertenparkplatz gekennzeichnet. Weil sich im Dach des Treppenturms der Tiefgarage viele Tauben eingenistet hatten und der Bereich dadurch stark verschmutzt war, hat der Bauhof das Dach mit Holz verkleidet. „In der nächsten Woche werden noch die Wände gestrichen“, kündigt Lohner an. Außerdem ist der automatische Türöffner an der Mediathek eingebaut. Noch in diesem Jahr soll das Buswartehäuschen in der Neudorfer Straße erneuert und die Haltestelle barrierefrei umgebaut werden. „Das passiert im Oktober“, so der Bürgermeister.