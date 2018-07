Munderkingen begrüßt seine Neubürger

Ein Thema des Projekts „Kleinstadtleben“, das vor rund vier Jahren gestartet wurde, war der „Empfang von Neubürgern“, mit dem sich eine der Arbeitsgruppen beschäftigte. Vor rund 18 Monaten gab’s den ersten Neubürger-Empfang und am Samstag ging seine zweite Auflage im Rathaus-Saal über die Bühne.

Seit der Premiere sind 443 Personen nach Munderkingen gezogen, mehr als 50 kamen am Samstag zum Empfang. Wieder warteten am Eingang Schokolade auf alle Kinder und Lose auf die Erwachsenen, mit denen später fünf HGV-Einkaufsgutscheine zu je zehn Euro gewonnen werden konnten. Er sei selbst vor 19 Jahren mit seiner Familie nach Munderkingen gezogen und sei inzwischen hier heimisch geworden, sagte Bürgermeister Michael Lohner zur Begrüßung. „Für alle, die sich einbringen und mitmachen, ist Munderkingen ein sehr attraktiver Wohnort“, betonte Lohner, „wir bemühen uns um die Integration aller neuen Mitbürger“. Wer Fragen oder Probleme habe, könne jederzeit in Rathaus kommen, „Wir lassen niemand im Regen stehen“, sagte der Bürgermeister.

Zur Eröffnung des Neubürger-Empfangs spielte Musikschulleiter Wolfgang Weller auf dem Rathaus-Flügel „Ondine“ aus „Gaspard de la Nuit“ von Maurice Ravel. „Ein Wasserstück, das zu Munderkingen und der Donau passt“, sagte Weller.

Dann präsentierte Vize-Bürgermeister Waldemar Schalt den Neubürgern die Stadt und lieferte einen geschichtlichen Abriss von der ersten Erwähnung im Jahr 792 über die Verleihung der Stadtrechte im Jahr 1230 bis in die Neuzeit. „Munderkingen ist zwar finanziell keine reiche Stadt, sie bietet aber ein reiches Gemeindeleben“, betonte Schalt. Die vielfältige Vereinslandschaft Munderkingens ermögliche Aktivitäten in den Bereichen Sport, Musik, Tradition, Natur, Kirche und Geschichte, so der Vize-Bürgermeister. Von der Fasnet über Sommerfest, Brunnenfest, Flohmarkt und Bauernmarkt spannte er den Bogen der „Munderkinger Höhepunkte im Jahresablauf“ bis zum Weihnachtsmarkt.

Dann nannte Schalt Zahlen: Mit Algershofen hat Munderkingen einen Teilort, die Stadt hat momentan 5220 Einwohner, einen Bürgermeister, 18 Stadträte, drei Kindergärten, vier Schulen im Schulverbund, eine Förderschule, eine Mediathek sowie die Musikschule und die Volkshochschule.

„1973 wurde die VG Munderkingen mit ihren 13 Mitgliedsgemeinden gegründet und seit 1997 besteht die Städtepartnerschaft zu Riedisheim im Elsass“, erklärte Schalt. Kurt Fues stellte die Freiwillige Feuerwehr vor und Phillip Schaible erklärte den neuen Munderkingern welche Sportmöglichkeiten der VfL bietet. „Darunter exklusive Sportarten wie Kanu, Boxen, Eissport und Dart“, so Schaible. Nach dem eigens für den Neubürger-Empfang gedrehten „Munderkinger Begrüßungsfilm“ lud Bürgermeister Lohner die Besucher auf eine Tasse Kaffee und Kuchen ins Café Knebel ein.