Menschen mit und ohne Behinderung begegnen sich in Munderkingen

Seit Februar dieses Jahres gibt es in Munderkingen im ehemaligen Schuhhaus Laut den „Mach-mit-Laden“ der LWV-Eingliederungshilfe. Immer dienstags, donnerstags und freitags öffnen die Verantwortlichen um Carmen Zahner die Pforten des Geschäfts, um einen Treffpunkt zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderung zu schaffen. Zusätzlich wird derzeit ein Sommerferienprogramm für Daheimgebliebene angeboten. Auch dabei steht die Zusammenkunft von Menschen mit Behinderung und ohne im Mittelpunkt.

Uli Hoidem gibt den Takt an, Lisa steigt sofort mit ein, gleich ist der ganze Raum von Getrommel erfüllt, im Takt wippen die Anwesenden mit. Mit viel Spaß gehen die Teilnehmer zur Sache. Es wird viel gelacht. Der Spaß steht im Mittelpunkt, das Zusammensein und das Miteinander. Einmal in der Woche kommt Uli Hoidem aus Ulm nach Munderkingen, um dort im „Mach-mit-Laden“ seinen Trommelkurs anzubieten, bei dem Menschen mit Behinderung und ohne gemeinsam musizieren. „Das ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit der Förderschule veranstalten. Mit der Musik wollen wir ein Stück weit das Rhythmus-Gefühl greifbar machen“, erklärt Carmen Zahner von der LWV-Eingliederungshilfe in Munderkingen.

Ansprechpartner vor Ort

Ganz allgemein steht im „Mach-mit-Laden“ in Munderkingen der Spaß im Vordergrund. Hier können die Besucher abschalten und sich ganz normal fühlen. Behindert oder nicht – hier ist das egal, denn hier ist jeder gleich. Da spielt ein Blinder auf dem E-Piano, an anderer Stelle wird gebastelt und in der Küche wird etwas zu essen vorbereitet. Vorwiegend kommen hier Menschen mit einer geistigen Behinderung zusammen, „aber wir haben auch viele hier mit mehrfacher Behinderung und unsere Tür ist auch immer offen für Menschen ohne Behinderung“, so Carmen Zahner weiter. Eltern finden hier beispielsweise auch immer einen Ansprechpartner, um über die Sorgen und Nöte des Nachwuchses zu sprechen.

Für Daheimgebliebene bieten die Verantwortlichen noch bis Mitte nächster Woche ein Ferienprogramm an. Dabei können Menschen mit und ohne Behinderung teilnehmen. So wird am heutigen Donnerstag wieder der Trommelkurs mit Uli Hoidem angeboten. Dazu gibt es eine Cocktailbar, an der es alkoholfreie Cocktails gibt. Der Trommelkurs wird auch außerhalb des Ferienprogramms angeboten. Immer donnerstags hat dafür der „Mach-mit-Laden“ von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Am Freitag gibt es gleich zwei Angebote in Munderkingen. Einmal gibt es den regelmäßigen Frühstückstreff, der immer am Freitagmorgen von 10 bis 12 Uhr stattfindet. Ab 15 Uhr werden am Nachmittag alkoholfreie Cocktails gemischt, später wird es eine Disco geben. Für die kommende Woche stehen ebenfalls noch zwei Termine für „Daheimgebliebene“ auf dem Programm. Am Dienstag, 28. August, wird von 11 bis 15 Uhr gemalt, am Mittwoch, 29. August, wird die Bindetechnik „Batik“ an Stoffen ausprobiert.

Einander kennenlernen

Der „Mach-mit-Laden“ ist ein offenes Angebot des „Wohn.Haus“ der LWV-Eingliederungshilfe in Munderkingen. Mitten im Herzen der Altstadt im ehemaligen Schuhhaus Laut angesiedelt, hat es an drei Tagen in der Woche geöffnet. Im „Mach-mit-Laden“ in Munderkingen sollen sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen. Durch gemeinsame Aktivitäten könne man sich kennen und gegenseitig schätzen lernen. Seit Februar hat das „Wohn.Haus“ für Menschen mit Behinderung im Alten Krankenhaus einen Teil seines tagesstrukturierten Angebots geöffnet. Hierzu sind Besucher mit und ohne Behinderungen herzlich eingeladen.

Die Öffnungszeiten sind zunächst am Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr sowie am Freitag 10 bis 12 Uhr. Der Dienstagnachmittag ist dem Thema Musik gewidmet. Hier soll gemeinsam gesungen und Musikinstrumente ausprobiert werden. Der Donnerstagnachmittag wird mit Unterstützung der Schüler der Munderkinger Förderschule gestaltet, die sich mit diesem Sozialprojekt um den Jugendbildungspreis beworben haben. Es wird gemalt, gelesen, gebastelt und mit einer kleineren Gruppe auch Munderkingen erkundet. Auch die Trommelgruppe trifft sich dann.

Am Freitagvormittag kann jeder, der Lust hat – zum Beispiel nach dem Marktbesuch – im „Mach-mit-Laden“ zum offenen Treff vorbeikommen. Es gibt Kaffee und Tee, ein kleines Frühstück sowie gute Gespräche. Eine Kleingruppe geht auf den Markt.