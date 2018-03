Mehr Schüler für den Munderkinger Schulverbund

Die Anmeldezahlen an der Realschule und der Gemeinschaftsschule Munderkingen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Gab es an der Gemeinschaftsschule im vergangenen Jahr 33 Anmeldungen, sind es für das kommende Schuljahr 36 und damit zwei Klassen. An der Realschule haben sich sogar sieben Schüler mehr, nämlich 28, angemeldet. Damit kann eine starke fünfte Klasse eingerichtet werden.

„Die Zahlen sind noch nicht komplett fix, da kann schon noch der eine oder andere Schüler dazukommen, weil noch Beratungsgespräche laufen“, erklärt Schulleiterin Jutta Braisch, die mit den Anmeldungen sehr zufrieden ist. Viele Munderkinger Schüler seien am Standort geblieben, aber auch die Resonanz aus der Region sei sehr gut gewesen. „Glücklich bin ich auch, weil wir an beiden Schulen eine gute Heterogenität und Leistungsstärke bei den Schülern erreicht haben“, sagt Jutta Braisch. So hätten sich sowohl für die Realschule als auch für die Gemeinschaftsschule Schüler mit Gymnasialniveau angemeldet.

Auch Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner ist froh über den Positivtrend bei den Anmeldungen. „Das zeigt, dass sich unsere gemeinsame Arbeit für den Schulverbund gelohnt hat“, sagt das Stadtoberhaupt. Die Anmeldezahlen seien eine sehr gute Basis, um beide Schularten in Munderkingen in die Zukunft zu führen. „Uns ist es schließlich wichtig, beide weiterführenden Schulen am Standort weiterzuentwickeln“, so Lohner. Es sei gut, dass Eltern und Schüler wieder Vertrauen in den Schulverbund fassen.