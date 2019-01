Mehr als 50 Aussteller beim Ausbildungstag

Zum achten Mal präsentieren am Freitag, 25. Januar, Unternehmen, Institutionen und berufliche Schulen ihre Ausbildungsmöglichkeiten in der Munderkinger Donauhalle. 53 Aussteller werden beim Regionalen Ausbildungstag vor Ort sein und um Nachwuchs werben.

„Bei der Anzahl der Aussteller haben wird dieses Mal absoluten Höchststand. Wir haben die Stände etwas zusammengerückt und sind damit jetzt aber absolut an unserer Kapazitätsgrenze“, sagt Munderkingens stellvertretender Bürgermeister Waldemar Schalt, der den Ausbildungstag federführend organisiert. Zum Vorbereitungsteam gehören aber auch Florian Stöhr von der Stadt und Jutta Braisch, Rektorin des Munderkinger Schulverbundes. Während sich die 46 Unternehmen in der Donauhalle zeigen, sind die sieben weiterführenden Schulen wieder im Gymnastikraum zu finden. Auf dem Parkplatz vor der Donauhalle werden vier Info-Trucks vor Ort sein.

Große Nachfrage ist Bestätigung

Einige interessierte Firmen habe Schalt sogar ablehnen müssen, weil ihre Anmeldungen so spät kamen, dass die Halle bereits voll belegt war. „Die musste ich dann auf das nächste Jahr vertrösten“, so Schalt. Die große Nachfrage nach Ausstellflächen sei Lob und Bestätigung für den Ausbildungstag-Organisator. Die kleine regionale Ausbildungsmesse genieße einen guten Ruf. Unternehmen und Schüler seien sehr zufrieden und dieses positive Feedback spreche sich rum, so dass immer neue Unternehmen auf die Möglichkeit aufmerksam würden, sich zu präsentieren.

„Für die Firmen ist der Ausbildungstag eine gute Möglichkeit, zu zeigen, was sie bieten und mit potentiellen Auszubildenden ins Gespräch zu kommen“, erklärt Schalt. Und das werde auch in Zeiten, in denen sich viele Jugendliche im Internet informieren, nicht weniger wichtig. „Nichts geht über den direkten Kontakt“, ist sich Schalt sicher. Gerade schwächeren Schülern biete dieser die Chance, mögliche Ausbilder von sich zu überzeugen – abseits von Bewerbungsschreiben und Zeugnissen.

Ausbildung ist perfekte Grundlage

Der Ausbildungstag sei ein echter Standortfaktor für den Schulverbund, betont Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner, der auch Schirmherr des Ausbildungstages ist. Die starke Nachfrage sei ein echtes Qualitätsmerkmal für die kleine Ausbildungsmesse. „Bildung und Ausbildung sichern den Wohlstand und Erfolg der Stadt und der ganzen Region“, so der Bürgermeister. Das sieht auch Waldemar Schalt als wahrer Befürworter der dualen Ausbildung so. Er ist sich sicher, dass die berufliche Ausbildung eine perfekte Grundlage für junge Menschen sei, um erfolgreich zu sein und sich stetig weiterzuentwickeln. Außerdem gebe es in der Region viele kleine und mittlere Unternehmen, für deren Fortbestand qualifizierte Fachkräfte unabdingbar seien.

Während sich am Vormittag vor allem die Schulklassen an den Ständen der Ausbildungsmesse informieren, kämen die interessierten Jugendlichen am Nachmittag mit ihren Eltern wieder, weiß Waldemar Schalt. „Bei der Fülle an Angeboten sind die Jugendlichen bei der Suche nach der richtigen Ausbildungsstelle auf die Unterstützung der Eltern angewiesen“, betont Schalt, der es deshalb begrüßt, wenn Eltern bei den Gesprächen an den Infoständen der Unternehmen dabei sind.

Und der Erfolg gibt den Machern des Ausbildungstages Recht. Jedes Jahr würden wieder Praktika und sogar Vorstellungstermine beim Ausbildungstag vereinbart. „Die Rückmeldungen der Unternehmen sind immer sehr positiv“, sagt Waldemar Schalt.