Mediathek öffnet ab Dienstag wieder - unter Auflagen

Die Mediathek Munderkingen wird ab Dienstag, 28. April, wieder geöffnet werden. „Wir haben den Luxus, dass wir die Besucher durch zwei verschiedene Ein- und Ausgänge leiten können“, erklärt Ulrike Thiel von der Mediathek.

Durch die Weitläufigkeit der Mediathek könnten die Mindestabstände gut eingehalten werden und der Rückgabe-Automat ermöglicht Rückgaben rund um die Uhr kontaktlos. „Die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung laufen auf Hochtouren.

In der Zwischenzeit der Schließung haben wir alte Medien aussortiert, neue Medien bestellt und endlich mal alle Regale geputzt“, sagt Ulrike Thiel. Leider wisse sie noch nicht, ob das beliebte Ferienprogramm dieses Jahr stattfinden kann. „Vorbereitet haben wir es, aber dazu können wir noch nichts sagen.“

Wichtig bei der Wiedereröffnung der Mediathek sei, wie überall die aktuellen Hygienemaßnahmen zu beachten. Aufgrund der Hygienemaßnahmen dürfen sich nur fünf Besucher zur gleichen Zeit in der Bücherei aufhalten. Besucher müssen Mundschutz tragen und einzeln kommen, die Abstandsregeln beachten und einen Bibliothekskorb am Eingang benutzen, um die Besucherzahl zu regulieren. Jeder sollte sich so kurz wie möglich in der Mediathek aufhalten. Weiterhin geschlossen bleiben, so informiert die Einrichtung : Leseecke, Kaffeemaschine, Internet-PCs und die Toiletten.