Mattheis eröffnet neues Wahlkreisbüro

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis bereitet ein Wahlkreisbüro in Munderkingen auf die Eröffnung vor. In den kommenden Wochen soll das neue Büro in der Marktstraße eröffnet werden.

„Es ist wichtig, für die Menschen vor Ort da zu sein, der persönliche Kontakt ist durch nichts zu ersetzen“, so Mattheis. Das neue Büro soll nicht nur als Bürgerbüro für Anliegen an die Bundestagsabgeordnete dienen, es soll auch ein Begegnungsort werden an dem Politik, Kultur und Stadtleben zusammen finden können, teilt sie mit.