Mattheis beklagt Vertrauensverlust der Bevölkerung

Am Freitagabend traf sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis in ihrem neuen Munderkinger Bürgerbüro mit interessierten Bürgern zum ersten Bürgergespräch. „Das Büro wird gut angenommen und wir werden künftig in regelmäßigen Abständen hier Veranstaltungen anbieten“, sagte Mattheis. So lädt das Munderkinger SPD-Büro bereits am kommenden Samstag ab 15 Uhr zu einem Sommerfest ein.

Zur Situation der Bundespolitik sagte die Abgeordnete und GroKo-Gegnerin am Freitag: „Da regieren zwei große Parteien, aber die Bevölkerung hat nicht den Eindruck, dass was passiert. Vielmehr haben die Bürger das Gefühl, dass es immer weiter nach unten geht.“

Und über die SPD sagte Hilde Mattheis: „Was derzeit in meiner Partei läuft, ist eine Tragödie. Das Potential der AfD wird immer größer, weil wir nichts tun, um Probleme zu lösen.“ So hätten sich die Arbeitnehmer von der SPD abgewandt, weil für „den Durchschnittsverdiener und darunter“ nichts getan werde, so die SPD-Linke. „Ich habe meine Positionen und mein Koordinatensystem in den vergangenen Jahren nicht verändert, aber die anderen sind nach rechts gerutscht“, sagte Mattheis, deshalb gehöre sie heute zum linken Flügel ihrer Partei. „Die SPD tut sehr sozial, ohne dabei konsequent zu sein.“ Sorgen macht sich die SPD-Politikerin darüber, „welches Land wir unseren Kindern hinterlassen“. Sie bewege die Frage, ob „unsere Kinder wieder um die Demokratie kämpfen und in den Widerstand gehen müssen, damit alle Menschen gleich behandelt werden“. Mit dem Blick auf Munderkingen betonte Hilde Mattheis, dass es wieder eine SPD-Liste zur Gemeinderatswahl geben sollte. „Das müssen wir hinkriegen“, sagte Mattheis, die mit dem SPD-Ortsvorsitzenden Alexander Kübek einen Aufruf starten will.