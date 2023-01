Marcel Emmerich besucht Munderkingen

Breitband, Bahnanbindung und die Betreuungssituation: Über diese und weitere Themen hat sich der Grünen-Politiker und Ulmer Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich mit dem Munderkinger Bürgermeister Michael Lohner ausgetauscht.

An diesem Tisch habe vor vielen Jahren auch schon einmal Reinhard Bütikofer gesessen, sagte Lohner zur Begrüßung von Emmerich, der ihn am vergangenen Donnerstag im Rathaus besucht hat. In Begleitung der Gemeinderätin und Ortsverbandsvorsitzenden der Grünen in Munderkingen, Brigitte Schmid, war der 31-jährige Politiker vor Ort, um sich über die Anliegen und Herausforderungen der Stadt im Alb-Donau-Kreis auszutauschen. Im Gespräch ging es laut Pressemitteilung unter anderem um den Einsatz für die Donaubahn, den Breitbandausbau und die Schulkindbetreuung, die die Gemeinden vor große Herausforderungen stelle.

Emmerich bekam jedoch nicht nur Themen und Aufgaben mit auf den Weg, sondern auch die ein oder andere Anekdote aus 24 Jahren Amtszeit. „Mir ist es wichtig, bei meiner Arbeit im Bundestag die Themen aus dem ländlichen Raum im Blick zu behalten. Dafür ist der Input der Verantwortlichen vor Ort entscheidend“, so der Abgeordnete, der sich über eine Einladung zur Fasnet in Munderkingen gefreut habe.