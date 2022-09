Mann in Munderkingen festgenommen

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt und am Dienstag in Munderkingen festgenommen. Der 41-Jährige soll einen Automaten aufgebrochen haben und für einen Einbruchsversuch in Munderkingen verantwortlich sein.

Vor einer Woche soll der Mann in der Nacht ein Firmengelände in der Brunnenbergstraße in Munderkingen betreten haben. Dort hebelte er einen Staubsaugerautomaten auf und gelangte an geringe Mengen Bargeld. Dann schlug er eine Verglasung an einer Tür ein, doch in das Gebäude gelang er nicht. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Verdächtiger ist geständig

Ermittlungen der Polizei und ein Hinweis einer Zeugin führten die Ermittler nun auf die Spur des 41-Jährigen. Der hielt sich am Dienstag im Stadtgebiet von Munderkingen auf und konnte festgenommen werden. Bei den ersten Einlassungen zeigte sich der aus dem Raum Biberach stammende Mann geständig, berichtet die Polizei.

Die Beamten des Polizeiposten Munderkingen prüfen nun, ob der 41-Jährige auch für zwei weitere Einbrüche Mitte August und Anfang September in Frage kommt. Denn die Taten wurden an gleicher Stelle in ähnlicher Weise begangen. Der Verdächtige befindet sich derzeit auf freiem Fuß.