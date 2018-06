Müntefering warnt in Munderkingen vor Populisten

„Munderkingen ist zwar kein Hort der Sozialdemokratie, aber wir setzen hier ein deutliches Zeichen und von dieser Stelle wird ab jetzt viel Kraft ausgehen“, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis am Samstag vor rund 50 Gästen bei der Eröffnung ihres neuen Bürgerbüros in der Munderkinger Hauptstrasse.

Er kenne Hilde Mattheis als tatkräftige Abgeordnete, die nicht nur im Wahlkampf vor Ort sei, betonte Bürgermeister Michael Lohner: „Hilde Mattheis traut sich was und wir freuen uns, dass sich hier was bewegt.“ Lohner bezeichnete Munderkingen als „bunten, offenen und pluralen Flecken“. Es muss nicht immer alles schwarz oder grün sein. „Vielleicht kriegen wir hier was für die SPD hin. Der Stadt würde es guttun“, sagte der Bürgermeister.

Unter den Gästen waren Bürgermeister Ritzler aus Lauterach und Untermarchtal, der SPD-Kreisvorsitzende Julius Bernickel, SPD-Kreisrat Jürgen Haas aus Schelklingen, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Alex Kübek und als Ehrengast der ehemalige Bundesminister und SPD-Vizekanzler Franz Müntefering. „Bürgerbüros sind eng mit Demokratie verbunden“, sagte Müntefering, betonte aber, dass „Abgeordnete hauptsächlich in Berlin arbeiten“ sollten. „Um die Interessen der Bürger in ihren Wahlkreisen vertreten zu können, braucht es aber Bezüge zu den Menschen vor Ort. Und dafür sind Bürgerbüros ein hilfreiches Mittel.“ Gespräche und persönliche Kontakte zwischen Abgeordneten und Bürgern seien auch im digitalen Zeitalter enorm wichtig, sagte Müntefering.

Er sei froh, dass es bis heute zwischen den Parteien ein Grundvertrauen gebe, dass der andere die Demokratie nicht kaputtmachen wolle, betonte Franz Müntefering: „Man streitet sich zwar um den Weg, aber in der demokratischen Grund-idee ist man sich immer einig gewesen.“

Jetzt seien Populisten dabei, das Volk gegen die etablierten Parteien aufzubringen. „Wir müssen auf allen Ebenen aufpassen, dass die Brücke zwischen den Menschen und der Politik nicht zerbrochen wird und alles tun, um die Demokratie zu erhalten“, so Müntefering. „Sich in der Sache zu streiten, ist weiterhin ein wichtiger, politischer Weg, aber dabei muss die Demokratie als feste und unbezahlbare Größe immer erhalten bleiben.“

Die Eröffnung des Bürgerbüros sei ein historischer Augenblick, sagte Mattheis und betonte angesichts der Gästezahl: „Heute ist hier die größte SPD-Versammlung in der Geschichte Munderkingens und das ist der Beginn einer langen Freundschaft.“ Regelmäßig will Hilde Mattheis in Zukunft im neuen Bürgerbüro Veranstaltungen anbieten. Außerdem ist das Büro jeden Freitag und jeden Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. (khb)