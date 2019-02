Mäschgerle besuchen das Seniorenzentrum St. Anna

Mit Trommelwirbel und kräftigen „Narro Hee“-Rufen sind die Narren am Glompigen durch das Seniorenzentrum St. Anna gehüpft. 86 Vertreter der Narrenzunft waren bei dem Auftakt des Glompigen dabei.

Zuvor gab es für die Wusele, Trommgesellen und Co. ein deftiges Frühstück im Foyer. „Des kemmer guat braucha, um guat gsträrkt durch dr Dag zu komma“, sagte einer der Trommgesellen. Es gab Weißwurst mit Brezeln, natürlich Wusele mit verschiedensten Aufstrichen, Wurst und Käse und für den ein oder anderen bereits das erste Gläschen Sekt. Nachdem sich alle Narren gut gestärkt hatten, begrüßte Einrichtungsleiter Denis Lamsfuß die besonderen Gäste im Seniorenzentrum und kündigte eine Büttenrede an. Auf das waren die Gäste gespannt und es dauerte nicht lange, da hatte Lamsfuß auch den letzten Skeptiker überzeugt, dass auch ein Einrichtungsleiter eines Seniorenzentrums lustig sein kann. In seiner Rede nahm er die jüngsten Schlagzeilen aus Munderkingen und der Region auf die Schippe, so reimte er etwa: „Dieses Jahr sind hier auch zu Gast, die neue Saua vom umgezogana Schweinemaschd.“

Nach drei kräftigen „Narro Hee“ ging es dann durch die einzelnen Etagen, die Bewohner wurden zum Singen und Schunkeln animiert.