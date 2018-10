Männerchor singt für den guten Zweck

Die kleine Besetzung des Männergesangvereins Berg hat am Samstagnachmittag unter der Leitung des Munderkingers Martin Spranz in der Hauskapelle des Seniorenzentrums St. Anna ein Benefizkonzert gegeben. Der Spendenerlös werde dem „Stifterfonds Lebensfreude, Lebensqualität und Würde“ im Munderkinger Seniorenzentrum zu Gute kommen, erklärte Einrichtungsleiter Denis Lamsfuß den mehr als 50 Zuhörern.

Der Stifterfonds wurde im Dezember 2017 von Mitgliedern des Ehrenamtsbeirats von St. Anna, darunter Bruno Schmid, gegründet. Ziel sei alle Dinge, die den Bewohnern des Seniorenzentrums Freude machen, aber nicht von Pflegesätzen abgedeckt werden, zu finanzieren, so Schmid. Rund 40 Ehrenamtliche und viele weitere Helfer, so Lamsfuß, würden sich um die Senioren in St. Anna auf vielfältige Weise kümmern. Das „Café Donaublick“, das seit 24 Jahren jeden Samstag zum Nachmittagskaffee einlädt, nannte er, neben der Nähgruppe, den Besuchsdiensten oder dem gemeinsamem Singen, als Beispiele.

Erste Veranstaltung

„Was die Ehrenamtlichen hier leisten ist toll, aber dafür braucht es einfach auch ein bisschen Geld“, sagte Thomas Reuther von der Kepplerstiftung, „und dafür gibt’s jetzt den Stifterfonds“. Bereits vor einigen Jahren wurden die Helfer des Café Donaublicks und des Besuchsdiensts mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Munderkingen und den entsprechenden Golddukaten ausgezeichnet. Als Starteinlage für den Stifterfonds wurden die beiden Goldstücke jetzt für je 500 Euro verkauft. „Und die Stadt hat weiter 500 Euro zugeschossen, so dass wir mit 1500 Euro starten konnten“, betonte Bruno Schmid. „Das Konzert der Sänger aus Berg ist die erste Veranstaltung, die wir, um Spenden zu sammeln, organisiert haben. Weitere werden folgen“, so Schmid. Mit dem „Ave Maria der Berge“ eröffneten die Sänger das Benefizkonzert und legten, „weil mir jo aus Berg kommet“, mit dem Lied der Berge „La Montanara“ nach. Schlagertitel wie „Sieben Mal in der Woche“ und dem Udo Jürgens Ohrwurm „Mit 66 Jahren“ gehörten genauso zum Programm des Männerchors, wie „Auf dr schwäbischa Eisabena“, „Versuchs mal mit nem Bass“ und „S’leben is wia a Traum“.

Der lange Applaus der Zuhörer forderte eine Zugabe, die die Berger Sänger mit „Weit, weit weg“ lieferten, bevor sie sich mit dem „Abendlied“ in der St. Anna-Hauskapelle verabschiedeten.