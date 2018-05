Liederabend zu Werken von Schumann

Der „Liederkreis Opus 39“ von Robert Schumann hat im Mittelpunkt eines Liederabends gestanden, zu dem die Munderkinger Volkshochschule in den Rathaussaal eingeladen. Darin hat Schumann zwölf Gedichte Josef von Eichendorffs für Singstimme und Klavier vertont und damit ein wichtiges Liederwerk des 19. Jahrhunderts geschaffen.

Unter dem Titel „Dein Bündnis wunderselig“ interpretierte Stella Wagner, Mathematik- und Physiklehrerin am Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasium, am Klavier begleitet von Galina Strohwald-Kan, den Liederzyklus am Sonntag. Hintergrund des Schumann-Werkes ist das Liebesdrama, das sich in den Jahren vor der Hochzeit Schumanns mit Clara Wieck abspielte, weil sich Claras Vater der Liebe in den Weg stellte. Im Liederzyklus Opus 39 komme das Wechselbad von Schumanns Gefühlen während dieser Zeit der Schmähungen, die auch zu Missverständnissen zwischen den Liebenden geführt hätten, erfuhren die Konzertbesucher von Stella Wagner und Erich Pöschl, gemeinsam mit Simone Bertsche Chef der Munderkinger Volkshochschule und ebenfalls Lehrer am Ehinger Gymnasium, die Auszüge aus dem Briefwechsel des Paares vorlasen.

In einem seiner Briefe bezeichnete Robert Schumann den Liederzyklus als sein „aller romantischtes“ Werk. Beim Liederabend im Rathaussaal hörten die Besucher aus dem „Liederkreis Opus 39“ unter anderem die Schumann-Lieder „In der Fremde“, „Waldesgespräch“, „Die Stille“, „Schöne Fremde“ und „Im Walde“. Schumanns Stimmungen in der Beziehung zu Clara Wieck seien in den Liedern zu erkennen, erfuhren die Konzertbesucher und so reichte die musikalische Bandbreite vom sehr getragenen Lied „Wehmut“ bis zur temporeichen, fröhlichen „Frühlingsnacht“. Josef von Eichendorff soll über den Liederkreis gesagt haben, dass Schumanns Musik seinen „Liedern erst Leben gegeben“ habe.