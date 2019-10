Langjährige Freude am Wandern: Ortgruppe wird 125 Jahre alt

Mit mehr als hundert Gästen aus Munderkingen und den benachbarten Ortsgruppen des Donau-Bussen-Gaus hat die Munderkinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins am Samstagabend in der Aula der Schule an der Donauschleife ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. „Wir wollen uns gemeinsam an alle erinnern, die die Ortsgruppe seit 1894 unterstützen“, sagte Vertrauensmann Fritz Pilger zur Begrüßung der Gäste und nannte die Liebe zur Natur und die Freude am Wandern als gemeinsame Ziele des Schwäbischen Albvereins.

„Der wurde 1888 in Plochingen von Valentin Salzmann gegründet“, erklärte Ludwig Walter, Mitglied des Albvereins und versierter Geschichtskenner, in seinem Festvortrag zur Historie der Munderkinger Ortsgruppe. Entstanden aus dem Verschönerungsverein der Stadt sei die Gruppe 1894 von sieben Bürgern gegründet worden, so Walter.

„Lauter Honoratioren, darunter Stadtschultheiß Rapp. Deshalb war die Gruppe auch sofort von Bedeutung in der Stadt.“ Bis in die Gegenwart, so der Geschichtsexperte, habe sich das Auf und Ab der Mitgliederzahlen fortgesetzt und bereits in den 30er-Jahren habe man sich Gedanken gemacht, wie neue Mitglieder gewonnen werden können.

Mangelndes Interesse

Über „mangelndes Interesse“ beklagte sich 1923 der damalige Vertrauensmann Hebsacker, weil er bei einer geplanten Wanderung mit seiner Frau allein unterwegs sein musste. Aber bereits 1924 zählte die Ortsgruppe wieder 79 Mitglieder. Von 1934 bis 1945 und von 1950 bis 1968 wurde die Ortsgruppe von Studienrat Franz Sauter geführt. Der sei bei Wanderungen so zügig unterwegs gewesen, dass er sich selbst als „Rennsau“ bezeichnet hätte, berichtete Walter. Unter Vertrauensmann Eugen Kreutle wuchs die Gruppe in den 60er-Jahren auf 182 Mitglieder an. „1969 wurde die erste Wanderfahrt ins Hochgebirge gemacht und 1977 folgte die erste Wanderwoche nach Zwiesel im Bayerischen Wald.

Die gemeinsame Woche wurde bis heute 31 Mal wiederholt und führte die Wanderer durch ganz Deutschland“, berichtet Walter. Im Jahr 2000 übernahm Wolfgang Ertle die Munderkinger Ortsgruppe des Albvereins und seit 2016 ist Fritz Pilger der Vertrauensmann der momentan 195 Mitglieder. „Wandern ist in und wird immer beliebter. Wer wandert, erkennt den Wert der Natur und schafft sich Zeit für Begegnungen mit Menschen, Kunst und Kultur“, sagte Helmut Geiselhart, Vorsitzender des Donau-Bussen-Gaus im Schwäbischen Albverein, und lobte die Munderkinger als „sehr aktive Gruppe mit einem vielfältigen Wanderangebot“.

Vorbildliche Arbeit

Hier wird vorbildliche Arbeit in der Natur und für die Natur geleistet“, sagte der Gau-Vorsitzende und überreichte die Jubiläumsurkunde des Schwäbischen Albvereins an Fritz Pilger. „Der Albverein ist seit 125 Jahren auf dem richtigen Weg“, betonte Bürgermeister Michael Lohner und lobte, dass die Mitglieder „immer durchgehalten und ihr Vereinsleben aufrecht erhalten“ haben. „Das wünsche ich mir für unsere Stadt auch in der Zukunft“, so der Schultes. Dass die Natur geschützt werden müsse, sei den Wanderern seit Generationen klar.

„Deshalb ist Klimaschutz im Albverein schon lange kein Fremdwort mehr“, sagte Lohner. Dass sich die Ortsgruppe des Albvereins „aktiv ins Stadtleben“ einbringe, zeigte der Bürgermeister an einigen Beispielen. So kümmere sich die Ortsgruppe um die Wanderwege in und um Munderkingen, sei bei der Stadtputzete zur Stelle und als „das Gartengrundstück neben der Stadtgraben-Brücke“ saniert werden sollte, der Stadt aber das Geld fehlte, steuerte die Ortsgruppe des Albvereins 10 000 Euro bei. „Ihr habt die Sitzbänke, Hochbeete und die Boulebahn damals ermöglicht“, sagte Lohner und gab am Samstag „fünf Prozent, also 500 Euro, als Jubiläumsgabe zurück“. Der Festakt zum 125-jährigen Bestehen der Munderkinger Albvereins-Gruppe wurde vom „Blechgebläse“, einem Bläser-Quintett der Stadtkapelle“ musikalisch umrahmt und zwischendurch wurde gemeinsam das Albvereinslied gesungen, in dem es heißt: „Ihr Albvereinsgenossen, die Alb durchstreifet wohlgemut und wandert unverdrossen“.

Am Schluss überreichte Fritz Pilger zur Erinnerung an den Munderkinger Jubiläumsabend Fahnenbänder an die anwesenden Vertreter der benachbarten Ortsgruppen des Donau-Bussen-Gaus aus Rottenacker, Allmendingen, Obermarchtal, Weilersteußlingen, Altsteußlingen, Ehingen, Ertingen, Riedlingen, Gundelfingen und Bad Buchau. Und bevor die Jubiläumsgruppe ihre Gäste zum Stehempfang ins Foyer der Schulaula einlud, wurde gemeinsam das Munderkinger Lied „Zwischen Ulm und Sigmaringen an der blauen Donau Strand, liegt das Städtchen Munderkingen“ gesungen.

Mitglieder geehrt

Die Munderkinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins nutzte den Festakt zum 125-jährigen Bestehen am Samstagabend, um langjährige Mitglieder zu ehren. „Ein Jubiläum ist ein guter und würdiger Rahmen, um verdiente Mitglieder zu ehren, die seit Jahrzehnten das Rückgrat des Schwäbischen Albvereins sind“, sagte Helmut Geiselhart, Vorsitzender des Donau-Bussen-Gaus im Schwäbischen Albverein, der in Munderkingen die Ehrennadeln gemeinsam mit Vertrauensmann Fritz Pilger verlieh. Für 60-jährige Mitgliedschaft ging die Ehrennadel sowie die Urkunde des Schwäbischen Albvereins, unterzeichnet vom Präsidenten Hans-Ulrich Rauchfuß, an Otto Edel, Erwin Knebel und Bruno Schmid.

Brigitte Fritz, die am Samstag nicht anwesend sein konnte, gehört dem Albverein seit 50 Jahren an. Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Maria und Adolf Fröhner am Samstag die entsprechende Ehrennadel und Urkunde. Wilhelm Geyer und Dieter Kist, die ebenfalls seit 40 Jahren Albvereins-Mitglied sind, waren am Samstag nicht anwesend.

Auch Richard Sax und Hannelore Schulze, beide seit 25 Jahren im Albverein, waren nicht beim Festakt. Für seine 25-jährige Mitgliedschaft wurden in der Schulaula Ehrennadel und Urkunde an Anton Neher überreicht.