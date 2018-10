Lackierzentrum Engst zeigt neue Halle

Mehr als hundert Interessierte sind am Freitagabend zur Eröffnung des Lack- und Karosseriezentrums Engst ins Interkommunale Gewerbegebiet in Munderkingen gekommen. In rund 18-monatiger Bauzeit sind neben dem bestehenden Lackierzentrum für Großfahrzeuge moderne, helle Betriebsräume samt Auto-Waschanlage entstanden.

Der Service des neuen Lack- und Karosseriezentrums reiche vom Abschleppdienst über Unfall-Instandsetzungen, die Reparatur von Hagel- und Autoglas-Schäden bis zur Schadensabwicklung, erklärte Juniorchef Jochen Engst. „Wir reparieren alles, von der kleinen Delle bis zum Unfallauto“. Den elf Mitarbeitern des neuen Zentrums, darunter drei Auszubildende zum Fahrzeuglackierer, stehe ein Maschinenpark zur Verfügung, der modernsten technischen Anforderungen entspreche, betonte Engst und nannte die moderne Richtbank, das digitale Karosserie-Messsystem und die computergesteuerten Lackierkabinen als Beispiele.

Eigenes Blockkraft-Heizwerk

Auf rund 1200 Quadratmeter sind im Lack- und Karosseriezentrum Engst moderne Büros, eine Dialog-Annahmestelle, drei Karosserie-Arbeitsplätze, Lackierkabinen, Finishplätze und mehrere Multifunktions-Arbeitsplätze eingerichtet. „An den Multi-Plätzen sind alle Arbeiten von der Reparatur bis zur Lackierung an einem Platz möglich“, erklärte Engst. Abluft und Belüftung des neuen Gebäudes sind modern eingerichtet, wie die Beleuchtung. „Wir haben überall tausend Lux“, so Engst. Beheizt wird das Lack- und Karosseriezentrum mit einem Blockkraft-Heizwerk und auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage installiert.

Neben der neuen Halle ist eine Autowaschanlage entstanden. „Wie es sich für ein Lackzentrum gehört, sind die Bürsten natürlich aus lackschonendem Textil und das Nano-Wachs kann von der Anlage sogar einpoliert werden“, so der Fachmann. Wer sein Auto beim Lack- und Karosseriezentrum Engst waschen lassen will, kann sich im Büro eine Waschkarte kaufen oder mit Münzen direkt am Automaten der Waschanlage sein gewähltes Waschprogramm bezahlen. „Zur Eröffnung gibt’s in den kommenden beiden Wochen zu jeder Autowäsche eine zweite Wäsche gratis dazu“, sagte Jochen Engst am Freitag. „Und natürlich gibt’s bei uns auch einen Autosauger“.