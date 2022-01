Schlecker, Mordprozess, Müllsammler: Das war diese Woche wichtig

Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau diesen Service bieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Wohl kein anderes Thema hat das Berufsleben unseres Ehinger Lokalchefs als Journalist so geprägt wie der Untergang des Ehinger Schlecker-Imperiums. Zehn Jahre ist die Insolvenz des Unternehmens jetzt her. Ein Grund zurückzublicken. Zum einen auf das Geschehene, zum anderen auf die Auswirkungen, die das Ganze auf unseren Redaktionsalltag in Ehingen, Standort der Schleckerzentrale, hatte. Außerdem ordnet Oberbürgermeister Alexander Baumann die Pleite von vor zehn Jahren nochmals ein. Und er verrät, wie oft er Kontakt zu Anton Schlecker hat.

Mit einem Geständnis des Angeklagten hat am Dienstag vor dem Ulmer Landgericht der Prozess gegen einen 30-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan begonnen, der im Juni vergangenen Jahres in Munderkingen einen 54-jährigen Arbeitskollegen mit neun Messerstichen getötet haben soll. Über die Gründe für die Tat äußerte er sich nebulös.

Laufen bei den „Spaziergängen“ in der Region Neonazis mit? Polizei und Innenministerium klären auf, wer wirklich unter den Teilnehmern ist. Die nicht angemeldeten Versammlungen gibt es inzwischen in jeder größeren Stadt. Ein enormer Kraftakt stellt das für die Polizei dar.

Schwaben haben den Ruf, sparsam und ordentlich zu sein. Zumindest letzteres haben kürzlich zwei Munderkinger bewiesen. Christoph Morgenstern und Dominik Witt störte der Müll am Nui Beach. Statt im Urlaub zu faulenzen, wurden die beiden aktiv. Das Ergebnis der schwäbischen Kehrwoch´ am Strand ist beachtlich.

