Kurzschluss sorgt für Stromausfall im Raum Munderkingen

Ein Kieslaster ist am Montagmorgen um 7.15 Uhr im Norden von Munderkingen einer 20 000 Volt Freileitung der Netze BW ins Gehege gekommen. Der Kurzschluss sorgte für Stromausfall vor allem in Rottenacker, Stetten und einigen Haushalten und Betrieben Munderkingens.

Durch Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der zentralen Leitstelle in Ravensburg gelang es der Bereitschaft, die Versorgung nach einer halben Stunde weitestgehend wieder herzustellen.

Um 7.50 Uhr waren alle Anschlüsse wieder am Netz, darunter auch der Standort der Netze BW in der Brunnenbergstraße. Da die Leiterseile an den Kontaktstellen etwas verschmort sind, werden sie noch im Laufe des Montags vorsorglich ausgebessert. Das teilt Ulrich Stark von der EnBW mit.

Bei der Netze BW ist das 20 000 Volt-Mittelspannungsnetz grundsätzlich in Form „offener Ringe“ aufgebaut, so dass im Störungsfall beschädigte Abschnitte – in der Regel zwischen zwei Ortsnetzstationen – „herausgeschaltet“ (von der Versorgung abgeschnitten) werden können.

Durch Umschaltungen innerhalb der Ringstruktur können diese betroffenen Stationen wieder ans Netz genommen oder sozusagen „von der anderen Seite“ versorgt werden, bevor eine Reparatur beginnt. Diese erfolgt dann möglichst umgehend, damit die Vorteile der Ringstruktur weiterhin gewährleistet sind und das Netz nicht übermäßig belastet wird.