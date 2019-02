Kurios: Hier gibt’s jetzt den Leberkäs-Berliner

Für besonders mutige Narren hat die Bäckerei Doll in Munderkingen für die Fasnetszeit etwas ganz Außergewöhnliches entwickelt: einen Leberkäsberliner. Die Zutaten für das neue Gebäck sind schnell zusammengefunden. Man nehme einen handelsüblichen Berliner, halbiere ihn und streiche auf das untere Stück Marmelade. Auf den Deckel wird süßer Senf gestrichen. Dann kommt eine ofenwarme Leberkässcheibe dazwischen und fertig ist der „LKB“.

Seit Mittwoch gibt es ihn bei der Bäckerei Doll in Munderkingen zu kaufen. Die Idee für diese ungewöhnliche Zusammensetzung stammt aus einer Fachzeitschrift für Bäcker. „Darin wurde ein Bäcker aus Bayern vorgestellt, der einen Leberkäskrapfen erfunden hat“, erzählt Bäckermeister Martin Doll.

Zunächst fiel ihm das alte schwäbische Sprichwort ein „Was dr Baur it kennt isst er it“ – dachte sich aber: „Wir probieren das einfach aus.“ Gesagt, getan. Um den LKB an den Mann zu bringen, musste jedoch erst ein Probeessen stattfinden. „Wir haben dann unseren Gesellen die Augen verbunden und sie probieren lassen. Denn die Hemmschwelle bei so einem Mix ist hoch. Doch sie fanden es alle lecker“, sagt Martin Doll.

Vergleich mit Käse mit Marmelade

Bei rund 20 Munderkingern testete der Bäckermeister den LKB nach demselben Prinzip und auch hier stieß die neue Kreation auf Zustimmung. Für ihn ist die Zusammensetzung auch gar nicht so außergewöhnlich. „Ich meine, früher war es ja auch außergewöhnlich, Käse mit Marmelade zu essen und mittlerweile ist das ganz normal.“

Auch auf dem Glompigen sah man den ein oder anderen Narren mit einem LKB, denn probiert werden musste er allemal. „Wir schauen mal, wie der Leberkäs-Berliner ankommt und dann wird es den sicher über die ganze Fasnetszeit bei uns geben“, sagt Martin Doll.