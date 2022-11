Kreisliga-Turnerinnen sammeln Erfahrung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim ersten Kreisliga-Wettkampf am 16. Oktober in Ailingen konnten die jungen Turnerinnen der zweiten Mannschaft des VfL Munderkingen ihre Trainingsleistungen nicht ganz abrufen und mussten sich mit dem letzten Platz zufriedengeben. Dies mag am akuten Trainermangel liegen, weshalb die Potenziale der Turnerinnen nicht ganz ausgeschöpft werden können. Das Team sucht nach Trainer-Unterstützung, wobei Vorkenntnisse zum Turnen weniger entscheidend sind als die generelle Motivation, die jungen Talente zu fördern. Interessierte können sich gerne über die Homepage www.turnen-munderkingen.de an die Trainer Jeanette Synovzik und Jasmin Falk wenden.

Die Stimmung am Wettkampftag in Ailingen war trotz des achten Platzes sehr positiv, schließlich ging es in erster Linie darum, Liga-Erfahrung zu sammeln. Vier der fünf startenden Turnerinnen bestritten an diesem Tag ihren ersten Liga-Wettkampf und mussten aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle auf drei erfahrene Kreisliga-Turnerinnen verzichten und zum Teil kurzfristig an allen vier Geräten ihr Können unter Beweis stellen. Da Johanna Kreutle im Frühjahr aufgrund eines Auslandaufenthalts nicht in der Bezirksliga gestartet ist, konnte Sie die Kreisliga-Mannschaft mit ihrer Routine unterstützen und holte am Ende des Tages als sechstbbeste Einzelturnerin wichtige Punkte.

Ellen Arnold, Zoë Stadler und Johanna Kreutle bestritten jeweils einen Vierkampf und starteten mit sehr schönen Übungen am Boden in den Wettkampf. Am Sprung zeigten alle Turnerinnen einen Überschlag, auch Mila Pfänder, die mit ihren elf Jahren die jüngste Turnerin im Team ist. Das Einturnen am Stufenbarren verlief noch fehlerlos, dennoch zeigten sich die Nerven im Wettkampf und es mussten zwei Stürze verbucht werden. Nervös waren die Turnerinnen vor allem am Schwebebalken. Die zwölfjährige Emma Gall, sowie Johanna Kreutle zeigten solide Übungen, mussten aber das Gerät leider einmal verlassen.

Am Ende sicherte sich bei einer starken Konkurrenz der SF Schwendi I den ersten Platz vor dem TS Friedrichshafen I und dem TSV Laichingen II.

Bis zum zweiten Wettkampf am 19. November in Wangen ist noch genug Zeit, die Übungen zu festigen und somit zumindest punktemäßig aufzuholen. Für die jüngeren Turner/innen ab sechs Jahren stehen im November zwei K-Stufen Wettkämpfe an, bei denen die Übungen individuell zusammengestellt werden. Am 12. November in Laichingen und am 27. November in Munderkingen.