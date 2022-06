Munderkinger Autorin schreibt Kinderbuch über Freundschaft und Toleranz

Ihrem Herzen folgend schreibt Jutta Haible-Pöschl Gedichte. „Schenke Deinen Mitmenschen Vertrauen, um ihren Mut zu wecken, über sich hinauszuwachsen“, kann man auf dem rückseitigen Bucheinband ihres 162 Seiten umfassenden Gedichtbands „Zu-Mutungen“ von 2020 lesen. Jetzt hat die in Munderkingen lebende Autorin ihr Herz erneut geöffnet, und in ihrem Kinderbuch „Ratzfatz und der Zauberschirm“ anhand einer Begegnung von Ratten und Mäusen den Weg zu besserem gegenseitigen Verständnis geebnet. Mit vielen passenden Zeichnungen illustriert sind ihre Bücher von Petra Sorg.

Wenn man vom Cover auf den Inhalt schließen darf, sind die Bücher von Jutta Haible-Pöschl und Petra Sorg äußerst liebevoll gestaltet worden. Über 35 Jahre hat Jutta Haible-Pöschl Gedichte geschrieben. Ihr Herzenswunsch war es, diese einmal zu veröffentlichen. Die 1958 in Münsingen geborene Lehrerin für Englisch und Religion am Carl-Lämmle-Gymnasium in Laupheim ist im beschaulichen Örtchen Münzdorf aufgewachsen. Sie freut sich, dass sie am Ende des aktuellen Schuljahres gemeinsam mit ihrem Ehemann Erich Pöschl, ebenfalls Lehrer, in Pension gehen kann. Doch an Ruhestand denkt sie nicht, ganz im Gegenteil, und da hat sie schon bestens vorgesorgt.

Illustrationen von Petra Sorg

Aus der Elternschaft einer ihrer Klassen kommt Petra Sorg, die leidenschaftlich gerne malt. Gemeinsam haben die beiden Frauen Vernissagen besucht, und 2019 wagte Jutta Haible-Pöschl den ersten Schritt, ihre Gedichte zu veröffentlichen. Sie schickte im September 2019 einige davon an Petra Sorg. „Ich habe geweint beim Lesen, so schön waren die Texte“, verrät Petra Sorg, die gleich Skizzen dazu angefertigt hat. Bald kam es zu einem ersten Treffen im Munderkinger Haus von Pöschls.

86 Gedichte und rund 20 Zeichnungen fanden den Weg in das Buch „Zu-Mutungen“, denn es gehört Mut dazu, Gedanken und Worte aus Höhen und Tiefen des eigenen Lebens zu veröffentlichen. Mit der ISBN-Nummer 978-3-7526-4610-8 ist das Buch im November 2020 bei „Books on demand“ in Nordstedt erschienen. Es ist im Softcover für 7,99 Euro erhältlich. „Einige meiner Schüler haben es schon als E-Book heruntergeladen“, freut sich Jutta Haible-Pöschl.

48 Seiten über Freundschaft und Toleranz

Im neuen Buch „Ratzfatz und der Zauberschirm“ im DIN-A-4-Format mit 48 Seiten findet sich eine fortlaufende Geschichte, in der Freundschaft und Toleranz eine wichtige Rolle spielen. „Es geht auch um die Überwindung von Angst, denn Ratten und Mäuse kommen nicht gut miteinander aus", erklärt Jutta Haible-Pöschl, die die Thematik auch im Umgang der Menschen untereinander entdeckt. Für die Äuglein der Leserinnen und Leser hat Petra Sorg die Figuren entworfen.

Oma Waldmaus und ihre Enkelin Flitzi, oder die fünf Mitglieder der Familie Ratz, allen voran der Sohn mit Namen „Ratzfatz“, erhalten durch große farbige Zeichnungen einen Charakter. Lustige Gesichter in einer heimeligen Umgebung vermitteln das Gefühl von Vertrauen und Wärme. Im Laufe einer Geschichte voller Abenteuer finden Ratte und Maus zusammen, und Dank des Zauberschirms von Oma Waldmaus überwinden sie und Ratzfatz auch die Szene mit einem knurrenden Monster.

Am Ende des Buches findet sich ein Kreativteil, der Ausmalen und z.T. sogar Ausschneiden zum Herstellen von Fingerpuppen ermöglicht, und auch zum Basteln der Protagonisten aus Tannenzapfen, Walnüssen und Filzresten animiert.

Viele Videokonferenzen während Corona

Da das Werk in der Coronazeit entstanden ist, haben viele Videokonferenzen zwischen Jutta Haible-Pöschl und Petra Sorg stattgefunden, mit geteiltem Bildschirm, „und das hat durchaus Spaß gemacht“, versichern beide Autorinnen. Petra Sorg, Jahrgang 1968, wohnt mit ihrer Familie in Untersulmetingen. Sie hat eine Kürschnerlehre sowie eine Ausbildung als Pharmakantin absolviert, und arbeitet seit 2014 als freiberufliche Künstlerin.

Für das nächste Buch haben sich beide Damen einen neuen Weg ausgedacht. „Es geht um die Natur, insbesondere um Schmetterlinge“, verraten sie schon. Der Hauhechel Bläuling, der im Lautertal vorkommt, spielt dabei eine wichtige Rolle. Ein Plädoyer für die Magerwiese und die Schönheit unberührter Natur wird es werden, und für dieses Buch haben zuerst die Illustrationen von Petra Sorg mit Aquarell- oder Acrylfarben sowie Pastellkreide das Licht der Welt erblickt. Jutta Haible-Pöschl lässt sich von den Bildern zur dazugehörigen Story inspirieren.

Vorgängerbuch schon in der zweiten Auflage

„Ratzfatz und der Zauberschirm“ mit Hardcover unter ISBN 978-3-9824326-0-1 ist 2022 bereits in der zweiten Auflage erschienen, und kostet 15 Euro. Das Buch kommt sehr gut an, und rief bereits viele positive Rückmeldungen hervor. Um ihre Bücher optimal vertreiben zu können, hat Jutta Haible-Pöschl den „Zauberschirm-Verlag Munderkingen“ gegründet, mit allen Schikanen, die hierfür erfüllt werden müssen, einschließlich einer Gewerbeanmeldung. So sind unsere Bücher in allen Buchhandlungen und Buchhandelsketten erhältlich“, freuen sich die Autorinnen, und ergänzen, „auch im Munderkinger Bücherhäusle hat ein Exemplar seinen Platz, aber es ist ständig vergriffen“.

In Planung ist neben eigenen Büchern von Jutta Haible-Pöschl auch ein Märchenbuch einer anderen Autorin. „Ich erfülle gerne solche Herzenswünsche“, sagt sie, und freut sich auf einen ausgefüllten Ruhestand mit Drittautoren, eigenen Büchern und vielleicht auch Autorenlesungen.