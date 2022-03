Kommunen stellen sich auf viele Kriegsflüchtlinge ein

Die Vereinten Nationen rechnen mit mehr als zehn Millionen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Rund 50 000 sind bislang schon in Deutschland angekommen. Da ist es klar, dass auch der Alb-Donau-Kreis zunehmend bei der Unterbringung gefordert sein wird. So bereiten sich die Kommunen im Raum Munderkingen auf die Herausforderung vor.

Mehrere Gemeinden haben bereits in der vergangenen Woche in ihren Mitteilungsblättern Aufrufe geschaltet, in denen sie ihre Bürger bitten, freie Wohnungen oder Zimmer zur Verfügung zu stellen. So auch die Stadt Munderkingen. „Wir haben deswegen um Wohnraum gebeten, weil wir selbst nichts haben“, sagt Ordnungsamtsleiter Florian Stöhr und verweist darauf, dass die Stadt schon mehr Geflüchtete aus anderen Ländern aufgenommen habe, als sie nach dem Verteilschlüssel müsste.

„Aktuell haben wir ein Haus angemietet, das ist aber schon belegt“, ergänzt Stöhr. Umso mehr freut er sich, dass sich vier Anrufer gemeldet haben, die ein Zimmer oder eine Wohnung anbieten könnten. „Das ist eine großartige Sache.“ Und Bürgermeister Michael Lohner fügt an: „Wir sind vorbereitet.“

Warum Koordination gefragt ist

Was sonstige Hilfsangebote wie etwa Sammelaktionen betrifft, habe sich bei der Stadt bisher niemand gemeldet, wobei Florian Stöhr aber auch betont: „Aktionismus wäre sicher der falsche Weg.“ Wenn es darauf ankomme, stünden sicher viele Munderkinger zur Hilfe bereit, ist Stöhr überzeugt. Nicht zuletzt gebe es auch viele Spätaussiedler in und um die Donaustadt, auf die man bestimmt bauen könne.

Auch Paul Burger, Bürgermeister der Gemeinde Emerkingen, mahnt zum sensiblen Umgang mit dem Thema Hilfsangebote. Wenn man es zu gut meine, stoße man schnell auch an logistische Grenzen. „Wir haben vergangene Woche im Amtsblatt dazu aufgerufen, uns verfügbaren Wohnraum mitzuteilen. Es gab auch schon positive Rückmeldungen“, sagt Burger, der in enger Abstimmung mit dem Landratsamt handeln möchte. Er ist überzeugt: Wenn der Bedarf akut wird, stünden die bisherigen Flüchtlings-Helferkreise zur Verfügung: „Die sind prädestiniert dafür.“

Auch in anderen Gemeinden gibt es bereits positive Signale in Sachen Wohnraum. „Wir haben ein paar Anrufe und Angebote bekommen“, sagt Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest und verspricht: „Auch wir als Kommune werden alles tun, was wir können und vernünftig ist.“

Der Bedarf ist noch schwer abzuschätzen

Sein Kollege Bernhard Ritzler, Bürgermeister in Untermarchtal und Lauterach, hat ebenfalls erfreut zur Kenntnis genommen, dass eine Familie aus Lauterach ihre Dachgeschosswohnung zur Verfügung stellen will: „Ich habe das an das Landratsamt gemeldet, damit man dort die Verteilung besser koordinieren kann.“

Zwar verfügt die Gemeinde Lauterach auch über eine eigene Wohnung für Geflüchtete, „aber dort ist vergangene Woche eine Asylbewerberfamilie eingezogen“. In Untermarchtal leben aktuell etwa 50 Asylbewerber in Unterkünften des Klosters, ob dort noch weiteres Potenzial wäre, wisse er momentan nicht. Wobei man abwarten müsse, wie groß der Bedarf sein wird. Nach dem Fall des eisernen Vorhangs vor über 30 Jahren seien viele Ex-Sowjet-Bürger im Alb-Donau-Kreis untergekommen, so dass vermutlich einiges auch über Verwandte und Bekannte abgewickelt werde.

In Hausen am Bussen steht eine bisherige Flüchtlingsunterkunft aktuell leer, sagt der dortige Bürgermeister Hans Rieger: „Wenn jemand dringend was braucht, wäre die kurzfristig beziehbar.“ Ähnliches gilt für eine Privatwohnung, die jetzt angeboten wurde. Und Rieger ist überzeugt: „In meinen beiden kleinen Gemeinden ist die Hilfsbereitschaft groß. Der Eine oder Andere wird seine Tür sicher öffnen.“