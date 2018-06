Kleines Fahrzeug ist ein Riesen-Ding

Die Leistungsanforderungen sind gestiegen, das Personal ist in den vergangenen zehn Jahren geschrumpft. Der städtische Bauhof Munderkingen steht vor der großen Herausforderung, Anspruch und Mitarbeiterinteressen unter einen Hut zu bringen. Dabei hilft der Einsatz modernster Gerätschaften.

Die neueste Anschaffung des Bauhofes, der orange-farbene, so genannte Holder, glänzt in der Sonne. Er hat 80000 Euro gekostet, 50 PS unter der Haube und besitzt einen vollhydraulischen Antrieb. Das macht jegliches Schalten und Kuppeln überflüssig. Arbeitsgeräte, die ans Fahrzeug angeschlossen werden, können von der klimatisierten Kabine elektronisch und kinderleicht gesteuert werden.

Zwei Arbeitsschritte in einem

Glanz in den Augen hat auch Bauhofleiter Kurt Fues. Denn der neue Holder ist nicht nur technisch top. Er ermöglicht Arbeit in einem Rutsch, die bisher nur in zwei Schritten zu erledigen war. Beispielsweise beim Grünschnitt. Früher wurde erst gemäht und dann der Rasen mit einem zweiten Traktor eingesammelt. Heute schafft das neue Fahrzeug alles in einem. Ein Riesen-Ersparnis bei zwei Quadratkilometer Grünfläche, die der Bauhof zu pflegen hat

Ähnlich sieht es beim Winterdienst aus. Der neue Holder fasst doppelt soviel Salz wie der alte. Er streut ökonomischer – und damit ökologischer –, und hat einen weiteren, Riesen-Vorteil. Das Streusalz muss nicht mehr per Hand aufgeladen werden, sondern gelangt direkt übers Fließband in den Heck-Aufsatz. Das erleichtert und beschleunigt die Arbeit enorm. Zumal der Bauhof Munderkingen für 25 Straßenkilometer zuständig ist und bei Schneefall mindestens zwei Mal pro Tag freigeräumt werden muss.

Noch liegen keine genauen Zahlen vor. Die Neuanschaffung ist erst zwei Wochen alt. Doch Leiter Fues geht davon aus, „dass wir dank des neuen Holders beim Grünschnitt und beim Winterdienst anderthalb Stunden pro Schicht einsparen“. Für den Bauhof ist das ein Riesen-Sprung. Überstunden können besser abgebaut werde, während weniger neue hinzukommen. Außerdem ersetzt das neue Fahrzeug zwei alte, deren Wartung und Unterhaltung deutlich teurer ist.

Für den Bauhof ist die Investition in modernste Gerätschaften Antwort auf eine große Herausforderung. „Wir sind personell weniger geworden, während die Anforderungen an uns vielfältiger wurden“, sagt Kurt Fues. Vor zehn Jahren seien es noch 15 Mitarbeiter gewesen. Heute sind es neun. Die Grünflächen seien zwar weniger geworden, weil der Bauhof nicht mehr für die Wälder zuständig ist. Doch die Pflegestandards seien deutlich gestiegen und neue Aufgaben hinzugekommen. Beispielsweise die Kontrolle der Pumpen im Rahmen des Hochwasserschutzes.

Auch Hauptamtsleiter Markus Mussotter betont, dass der Einsatz modernster Geräte bei weniger Personal und gleichbleibender Qualität eine Notwendigkeit sei.

Und die nächste Neuanschaffung ist schon in Planung. Ein kleiner Radlader mit Drehgabel. Das „Mädchen für alles“, so Bauhof-Leiter Fues, soll später auf dem Friedhof zum Einsatz. kommen. Noch müssen die Grünabfälle dort per Hand erst aufgeladen und später an anderer Stelle wieder abgeladen werden. Mit dem neuen Radlader geht das alles viel zügiger und ohne Handarbeit. Die Anschaffung sei für 2015 geplant, so Fues.