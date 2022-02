Klasse 5d der Realschule Munderkingen erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Planetarium in Laupheim stellt jeden Monat spannende Texte zu verschiedenen Planeten zur Verfügung, die das Lesen und das Textverständnis mit unterschiedlichen Methoden trainieren. Zusätzlich gibt es monatlich eine Challenge zum jeweiligen Planeten. Im November stand die Venus im Mittelpunkt des Textes.

Die 20 Schülerinnen und Schüler der Klasse 5d der Realschule in Munderkingen hatten sich im Deutschunterricht intensiv mit der Venus beschäftigt und sich über den spannenden Planeten informiert. Am Ende stellten sich die Schüler dann der Challenge, die darin bestand, die Oberfläche der Venus zu zeichnen, so wie die Schüler sich diese vorstellen. Ein Gesamtbild aus allen Arbeiten wurde dann ans Planetarium geschickt.

Mit dieser Arbeit erreichten die Schülerinnen und Schüler den ersten Platz und dürfen sich jetzt über Freikarten fürs Planetarium freuen. Der Besuch im Planetarium wird sicher ein Highlight für die Klasse.