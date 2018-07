Klangvoll: Birgit Ertle singt für die Seele

Sanft gleiten Birgit Ertles Finger über die Tasten. Mit weicher Stimme singt sie „Through your eyes shines the light, Ma sha‘ Allah“, ein beruhigendes, warmes Lied. Die Klänge verursachen sofort ein tiefes Gefühl der Entspannung. Als die letzten Töne verklungen sind, lächelt Ertle. Genau dieses beruhigende Gefühl wird bei ihrer Singgruppe „Heilende Kraft des Singens“ angestrebt.

Seit Oktober veranstaltet die 31-Jährige Munderkingerin alle zwei Wochen ihren offenen Singkreis im Info-Zentrum in Untermarchtal. Beim Singen von einfachen Liedern in der Gruppe soll sich der Herzschlag angleichen, positive Schwingungen im Körper entstehen. „Das Singen wirkt beruhigend“, erklärt Ertle. „Der Blutdruck senkt sich, alle Last und jeder Druck fällt von einem ab. Man wird ruhig und entspannt.“

Ertle singt schon ihr ganzes Leben lang: Früher im Schulchor, dann in verschiedenen anderen Chören, derzeit auch im Ehinger Montagschor. Außerdem spielt sie Klavier und Keyboard. „Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht singe“, sagt Ertle lächelnd. Und auch ihre Familie ist der Musik verfallen: Wenn Birgit Ertle in ihrem Hausflur auf dem Klavier zu spielen und singen beginnt, stimmen ihre vier Kinder sofort mit ein. Auch ihr Mann ist musikbegeistert – er spielt Gitarre.

Vor ein paar Jahren bekam Ertle dann das Buch von dem Ulmer Musiktherapeuten Wolfgang Bossinger, „Heilende Kraft des Singens“ geschenkt. Ertle war sofort Feuer und Flamme, fuhr ein Jahr lang regelmäßig nach Ulm zum Singkreis Bossingers. Weil immer ein paar Leute aus dem Raum Munderkingen bei der Gruppe in Ulm dabei waren, überlegte sich die Munderkingerin mit den kurzen roten Haaren, selbst eine solche Gruppe auf die Beine zu stellen. Die kirchenmusikalische C-Ausbildung und diverse andere Weiterbildungen im Bereich musikalische Früherziehung hatte Ertle schon in der Tasche, jetzt absolvierte sie noch bei Bossinger eine Ausbildung als Singleiterin. Bei der Gruppe „Heilende Kraft des Singens“ komme es nicht darauf an, dass jemand perfekt singen kann. „Außerdem kann jeder singen“, ist Ertle überzeugt. „Und ich halte es so wie Bossinger, der sagt: Es gibt keine Fehler, nur Variationen.“ Das sagt sie auch den Leuten, die bei ihr anrufen und unsicher sind, ob sie zur Singgruppe kommen sollen. „Weil ihnen irgendjemand einmal gesagt hat, dass sie nicht singen können.“ Ertle ist aufgefallen, dass aber gerade diese Leute sehr schön singen.

Es gibt keinen Zwang

Bei der Gruppe werden einfache Gospels, Mantras oder afrikanische Lieder gesungen, dabei werden einfache Bewegungen gemacht, welche die Schwingungen im Körper unterstützen sollen. Und wenn jemand nicht mehr kann, oder einfach mal zuhören möchte, dann kann er das tun. „Bei uns gibt es keinen Zwang“, betont Ertle. Deswegen muss man auch nicht jedes Mal zur Gruppe kommen. „Es ist ein offener Treff“, sagt Ertle. „Man kann kommen, wann man Lust hat.“

Der Singkreis findet 14-tägig statt. Heute Abend ist es wieder soweit: Von 20 bis 22 Uhr wird im Infozentrum in Untermarchtal gesungen.