Kindergartenbeiträge in Munderkingen steigen

Eine vorsichtige Entspannung hat sich bei den positiven Coronatests am Montag gezeigt: Sieben neue Fälle gab es im Landkreis. Am Wochenende waren insgesamt 51 Kreisbürger positiv getestet worden. Und es hat einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona gegeben.

Das Landratsamt macht dazu nur wenige Angaben: Es handle sich bei dem Toten um einen Patienten höheren Alters. Seit Juni ist das der erste Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus.