Kinder kochen selbstständig „mehrgängiges Menü“

Zum Start in die Ferien hat die Munderkinger Volkshochschule am Montag einen Sommerkochkurs für Kinder angeboten. Dazu trafen sich am Morgen zwölf Mädchen und Jungen mit Tanja Belthle in der Küche der Realschule, um ein „mehrgängiges Menü“ zu kochen.

Mehrgängiges Menü

Während des Schuljahres unterrichte sie an der Realschule das Fach „AES – Alltagskultur, Ernährung, Soziales“, erzählte die Lehrerin den Kindern zu Beginn. Dann wurden vier Gruppen eingeteilt, die verschiedene Gerichte zubereiteten, die am Schluss gemeinsam probiert wurden. Auf dem Speiseplan standen Käsespieße und Sommersuppe mit Würstchen als Vorspeise. Ein Mango-Avocado-Salat mit Hähnchen wurde als Hauptgericht zubereitet, und dazu gab’s selbstgebackene Pizzabrötchen und Frischkäsetaler. Für ihren Nachtisch bereiteten die Kinder Sommerbeeren-Creme zu und füllten damit kleine Windbeutel, außerdem gab’s ein Cookie-Dessert aus Quark, Mascarpone und Keksen mit frischen Früchten. Und ganz zum Schluss zeigte Tanja Belthle, wie aus Sahne und gefrorenen Erdbeeren ein leckeres Eis im Thermomix zubereitet wird.

Große Nachfrage

Rund eine Stunde waren die Kinder eifrig damit beschäftigt, die Zutaten abzuwiegen, zu würfeln, zu mischen und abzuschmecken. Dabei erzählte die achtjährige Felizia ihren Mitköchen, dass sie bereits zum dritten Mal einen Kochkurs besuche und neulich zuhause „ganz allein und ohne Mamas Hilfe“ einen Auflauf gekocht habe. „Und der hat allen gut geschmeckt“. Auch Isabell, ebenfalls acht Jahre, berichtete, dass sie bereits bei einem Kochkurs war und am liebsten backe. „Meinen selbstgebackenen Zopf hat die ganze Familie gerne gegessen“, so Isabell. „Die Nachfrage nach dem Sommer-Kochkurs war so groß, dass wir zwei weitere Termine anbieten, die schnell wieder mit jeweils zwölf Kinder ausgebucht waren“, so Tanja Belthle.