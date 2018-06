Kinder backen Stockbrot, basteln Haarreifen und bauen ein Floß

„Das Interesse war größer als erwartet, und die gesamte Woche der Ferienbetreuung ist super gelaufen“, sagt Jutta Schmelzer, Rektorin der Munderkinger Realschule, erfreut. Von Montag bis Freitag sind 45 Kinder, alle im Alter zwischen sechs und elf Jahren, jeden Vormittag in die Realschule gekommen. Hier wurden sie von Lehrern, Eltern und zehn Realschülern betreut.

Rektorin Schmelzer hatte die Idee der Munderkinger Stadtverwaltung, die in der letzten Ferienwoche eine Kinderbetreuung anbieten wollte, aufgenommen und im Rahmen eines Sozialprojekts ihrer Achtklässler umgesetzt. Florian Stöhr hatte im Rathaus die Organisation übernommen, die Realschule sorgte für das Programm. „Das reichte von einer Stadtrallye über Floße bauen bis zum Färben von Batik-Shirts“, so Jutta Schmelzer. Während die Mädchen lieber Freundschaftsbänder und Haarreifen bastelten, seien die Jungen mit Eifer beim Trommelbau gewesen, so die Rektorin.

Am gestrigen Freitag wurde ein Turm aus Naturmaterialien gebaut, der zum Schulanfang in der kommenden Woche im Pausenhof der Realschule stehen wird. „Der große Erfolg der ersten Ferienbetreuung in Munderkingen ruft nach einer Wiederholung im kommenden Jahr“, zog Jutta Schmelzer am Freitag erste Bilanz. (khb)