Keller einer Autowerkstatt gerät in Brand

Bei Bauarbeiten am Autohaus Mayer in Munderkingen ist es gestern Mittag zu einem Brand im Keller des Gebäudes gekommen. Verletzt wurde niemand. Handwerker hätten im Keller eine Kernbohrung vorgenommen und dabei die Hauptleitungen der Photovoltaikanlage getroffen, berichtet der Inhaber Walter Mayer. Dadurch gerieten die Leitungen in Brand. „Zunächst haben wir selbst gelöscht“, sagt Mayer und meint damit sich und sechs Mitarbeiter, die gestern vor Ort waren. Kurz darauf hätten sie die Feuerwehr alarmiert. Denn, so Mayer: „Mit der Tankstelle nebenan ist das ganz schön gefährlich.“

Der Notruf ging bei der Feuerwehr Munderkingen um 11.54 Uhr ein, sagt Einsatzleiter Kurt Hagel. Die Wehr Munderkingen rückte mit 35 Mann und einem kompletten Löschzug aus. Der Brand im Keller, der nicht auf andere Gebäudeteile übergriff, war nach etwa einer halben Stunde gelöscht. Danach beseitigten die Wehrmänner das Löschwasser in der Werkstatt und entlüfteten das Gebäude vom Rauch.

Da das Autohaus gerade erweitert wird, befanden sich laut Mayer keine Neuwagen im Gebäude. Wie hoch der Schaden für das Autohaus ist, ist allerdings noch unklar – ebenso, ob die Photovoltaikanlage auf dem Dach noch funktionstüchtig ist. (rr)